Πήρε φόρα ο Καραλής: Επιχείρησε να περάσει και τα 6.30μ. του Ντουπλάντις (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής πήγε στην Παιανία για έναν λόγο και τον πέτυχε με τρόπο εντυπωσιακό. Στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου ήταν ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής, χαρίζοντας ένα άλμα που έγραψε ιστορία.

Ο διαστημικός 26χρονος «Μανόλο» πέρασε τα 6.17μ στο κλειστό της Παιανίας και πλέον το όνομά του είναι μόνο κάτω από τον βιονικό Μόντο Ντουπλάντις σε ό,τι αφορά τις κορυφαίες επιδόσεις. Μάλιστα με την ψυχολογία στα ύψη επιχείρησε να περάσει και τα 6.30μ. του Σουηδού χωρίς επιτυχία.

Δείτε την προσπάθεια

Οι κορυφαίοι πέντε όλων των εποχών