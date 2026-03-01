Ποιος είναι ο Αλιβιζάτος που μετά από τρομερή μάχη έκανε πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 στο ύψος

Η δεύτερη ημέρα του Stoiximan Πανελληνίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου στην Παιανία είχε ένταση, υψηλό επίπεδο και μεγάλες επιδόσεις, συνεχίζοντας το εντυπωσιακό ξεκίνημα της διοργάνωσης μετά το άλμα του Εμμανουήλ Καραλή την πρώτη μέρα.

Οι Αντώνης Μέρλος και Χάρης Αλιβιζάτος προσέφεραν ένα πραγματικό σόου, κλέβοντας τις εντυπώσεις του κοινού με την εξαιρετική «μάχη» τους.

Ο νεαρός άλτης του ΓΕ Κεφαλληνίας πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας τρία διαδοχικά ατομικά ρεκόρ στα 2.19μ, 2.21μ και 2.23μ, πριν επιχειρήσει στα 2.25μ για την κατάρριψη του πανελληνίου ρεκόρ εφήβων. Ο Αλιβιζάτος πέρασε το ύψος με την πρώτη προσπάθεια, καταρρίπτοντας το 2.24μ που διατηρούσε από το 2010 ο Αντώνης Μάστορας, γράφοντας ιστορία 16 χρόνια μετά.

Παράλληλα, ο νεαρός αθλητής ανέβηκε στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης για το 2026 στην κατηγορία Κ20, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία αγωνιστική του εξέλιξη. Ωστόσο, στο Πανελλήνιο κατέκτησε τη δεύτερη θέση, καθώς ο Μέρλος ήταν εξαιρετικός και κατέκτησε την κορυφή.Ο άλτης του ΠΑΟΚ πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 2.25μ και 2.27μ, ισοφαρίζοντας το φετινό ατομικό του ρεκόρ, πριν δοκιμάσει στα 2.30μ για το όριο συμμετοχής στο Παγκόσμιο κλειστού στίβου. Παρά τις καλές προσπάθειες, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το ύψος και πλέον αναμένει την πρόκριση μέσω της παγκόσμιας κατάταξης.

Ποιος είναι ο Αλιβιζάτος

Ο Χάρης Αλιβιζάτος, γεννημένος το 2008 και πρώην ποδοσφαιριστής που στράφηκε στον στίβο, θεωρείται ήδη ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα του ελληνικού στίβου. Με συνδυασμό τεχνικής, εκρηκτικότητας και αγωνιστικής ωριμότητας, δείχνει πως το πρόσφατο ρεκόρ Κ20 αποτελεί απλώς ένα ακόμη βήμα σε μια πορεία με μεγάλες προοπτικές.