Όλο το μέλλον μπροστά της: Πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 και χρυσό στο μήκος για την 18χρονη Μητροπούλου (vid)

Εκπληκτική εμφάνιση έκανε στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου η 18χρονη Έβελυν Μητροπούλου στο μήκος γυναικών με νέο μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 στα 6.45μ, στο τελευταίο της άλμα.

Νωρίτερα, στην τρίτη προσπάθεια, είχε ισοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ που έχει σημειώσει στη σεζόν του κλειστού φέτος, με 6.25μ, και ήταν τρίτη στην κατάταξη. Στο τελευταίο της άλμα όμως βρήκε την αγωνιστική της ψυχολογία και πέτυχε την μεγάλη επίδοση που της χάρισε και τη νίκη.

Η Ναταλία Μπέση που μέχρι πρότινος ήταν πρώτη στην κατάταξη προσπάθησε να απαντήσει για να ανέβει ξανά στο Νο1 και έκανε πολύ ωραίο άλμα, αλλά ο πίνακας έγραψε 6.42μ, τρία εκατοστά μακριά από την Μητροπούλου. Τρίτη ήταν, επίσης με νέα ατομική επίδοση, 6.31, η Νικολία Ποϊραζίδη.

Η νεαρή αθλήτρια που φέτος εντάχθηκε στο γκρουπ του Γιώργου Πομάσκι και προπονείται μαζί με τον Μίλτο Τεντόγλου είναι το νέο «πρότζεκτ» του έμπειρου προπονητή που έχει δει κάτι πολύ καλό σε αυτή και η ίδια τον επιβεβαίωσε από τη συνολική της παρουσία στον κλειστό του 2026.

Στην πρώτη ημερίδα κλειστού στίβου στην Παιανία το Σάββατο 24/1 η Μητροπούλου είχε κάνει δικό της με 6.21μ το Πανελλήνιο Κ20 που ήταν το 6.15μ της Ελένης Καφούρου από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα του 2003. Στη συνέχεια σημείωσε σε επόμενη ημερίδα στην Παιανία το 6.25μ, ενώ πλέον με το 6.45μ αύξησε συνολικά 30 πόντους στο ρεκόρ.