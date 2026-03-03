Πανελλήνιο ρεκόρ στον στίβο από τον Δημήτρη Δοβλέτη στα 200μ. - Η ανάρτηση του σχολείου του

Έπεσε η αυλαία στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, με τη δεύτερη ημέρα στο στάδιο της Παιανίας να είναι γεμάτη δράση και ρεκόρ. Το 6,17μ του Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ των ανδρών, όπως ήταν λογικό συγκέντρωσε τους προβολείς και δικαίως.

Ωστόσο, ένα ακόμη παιδί που κατάφερε να σπάσει όλα τα ρεκόρ και ελκύσει το ενδιαφέρον όλων ήταν και ο Δημήτρης Δοβλέτης. Ο 16χρονος (γεννημένος το 2010) εντυπωσίασε στα 200 μ., καταρρίπτοντας ρεκόρ μεγαλύτερο από την ηλικία του.

Συγκεκριμένα, ο αθλητής του Γιάννη Οικονόμου κάλυψε την απόσταση σε 22.17 και πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 στο αγώνισμα. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 24 ετών και το είχε πετύχει ο Παναγιώτης Χρυσοσπάθης στις 13 Ιανουαρίου του 2002 με επίδοση 22.34.

Οπως είναι λογικό ο νεαρός αθλητής του Γιάννη άφησε πολλές υποσχέσεις για το μέλλον, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί μαθητής της Α’ Λυκείου στο Α’ Αρσάκειο Τοσίτσειο Εκάλης και το σχολείο του έσπευσε να τον συγχαρεί σε σχετικό post στο Instagram.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Μαθητής μας κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ στον στίβο!

Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια συγχαίρουμε τον μαθητή του Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης Δημήτρη Δοβλέτη για την κατάρριψη του Πανελλήνιου ρεκόρ στο αγώνισμα των 200 μέτρων, στην κατηγορία Κ18, με χρόνο 22.17!



Η σπουδαία αυτή διάκριση πραγματοποιήθηκε στο κλειστό Γυμναστήριο Παιανίας, την Κυριακή 1η Μαρτίου, στο πλαίσιο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου 2026. (Δείτε το ρεπορτάζ από τον ιστότοπο του ΣΕΓΑΣ: https://www.segas.gr/paiania-2...)



Η συγκεκριμένη επίδοση και η βελτίωση του ρεκόρ, που διατηρούνταν από το 2002 (Παναγιώτης Χρυσοσπάθης, 22.34), αποδεικνύει τη συστηματική προσπάθεια, την αφοσίωση και την αγάπη του Δημήτρη για τον αθλητισμό.



Η επιτυχία του αναδεικνύει τη σημασία της επιμονής και της προσήλωσης στην επίτευξη υψηλών στόχων, δίνει χαρά στη σχολική μας κοινότητα και αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας.



Πολλά συγχαρητήρια για αυτή τη μεγάλη επίδοση και τις θερμότερές μας ευχές για ακόμη σημαντικότερες επιτυχίες!».