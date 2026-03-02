Τραγωδία στο Lincoln University: Νεκρός αθλητής στίβου - Κατηγορείται η σύντροφός του για δολοφονία

Θύμα είναι ο Κεβόν Γκόλντσον, σπουδαστής και αθλητής στίβου με καταγωγή από τη Τζαμάικα, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η σύντροφός του, επίσης αθλήτρια της πανεπιστημιακής ομάδας στίβου, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορία ανθρωποκτονίας δευτέρου βαθμού.



Το χρονικό της υπόθεσης



Σύμφωνα με το TMZ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας υπήρξε κλήση στην αστυνομία του Jefferson City για έντονη φασαρία σε οικία που συνδέεται με φοιτητές του πανεπιστημίου.





Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον Γκόλντσον αιμόφυρτο στο πάτωμα, με τραύματα στο στήθος και την πλάτη. Διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της περιοχής, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά. Η σύντροφός του συνελήφθη επί τόπου και κρατείται σε τοπικό σωφρονιστικό κατάστημα, εν αναμονή των δικαστικών εξελίξεων.



Η εκδοχή της κατηγορούμενης



Η ίδια υποστηρίζει ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, εισήλθε στην κατοικία και βρήκε τον Γκόλντσον στο δωμάτιο της συγκατοίκου της. Φέρεται να ξεκλείδωσε την πόρτα αθόρυβα με αντικείμενο τύπου τσιμπιδάκι. Ισχυρίζεται ότι εκείνος αντέδρασε βίαια, την κλώτσησε στο στομάχι και επιχείρησε να τη στραγγαλίσει. Όπως αναφέρει, ενώ βρισκόταν στο πάτωμα, άρπαξε μαχαίρι που βρισκόταν κάτω από το κρεβάτι και τον τραυμάτισε στο στήθος.



Οι αρχές, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν φαίνεται να υιοθετούν την εκδοχή της αυτοάμυνας, ωστόσο η τελική αξιολόγηση ανήκει στον εισαγγελέα και στο δικαστήριο.



Το νομικό πλαίσιο



Η κατηγορία της ανθρωποκτονίας δευτέρου βαθμού στο Μιζούρι αφορά, κατά κανόνα, φόνο χωρίς προμελέτη αλλά με πρόθεση πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης. Η υπερασπιστική γραμμή περί αυτοάμυνας θα εξεταστεί υπό το πρίσμα:



της αναλογικότητας της αντίδρασης,



της ύπαρξης άμεσου κινδύνου,



των ιατροδικαστικών ευρημάτων,



και τυχόν στοιχείων πάλης στον χώρο.



Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τις δικαστικές αρχές.