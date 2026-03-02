Σάλος με την κατάσταση του Ρούνεϊ σε πάρτι στο Μάντσεστερ - Το μεθύσι και τα... παντελόνια

Κάποια στιγμή, ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής ομάδας της Αγγλίας δυσκολεύτηκε να κρατήσει το παντελόνι του σηκωμένο στο μπαρ του πολυτελούς ξενοδοχείου.



Φωτογραφίες και βίντεο που εξασφάλισε η βρετανική εφημερίδα Sun δείχνουν τον παντρεμένο πατέρα τεσσάρων παιδιών να περνά καλά τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.



Το ξενοδοχείο ήταν γεμάτο διασημότητες ενόψει της τελετής απονομής των Brit Awards το Σάββατο το βράδυ στην πόλη.



Ένας έκπληκτος θαμώνας είπε στην εφημερίδα Sun: «Οι άνθρωποι που πρόσεξαν τον Γουέιν έλεγαν: "Τι θα σκεφτόταν η Κολίν (σ.σ. η σύζυγός του);". Δεν ήταν πουθενά. Φαινόταν να έχει πιει. Φαινόταν να έχει πιει αρκετά».

Αυτό έρχεται μετά την αποκάλυψη πέρυσι ότι είχε περιορίσει το ποτό του και ότι θα ήταν νεκρός αν δεν ήταν η υποστήριξη της Κολίν.



Ο Ρούνεϊ βρισκόταν στο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης με τον ποπ σταρ Κάλουμ Σκοτ ​​προτού εμφανιστεί για να τραβήξει την προσοχή των δύο γυναικών. Η μία ήταν με τον φίλο της. Στην παρέα ήταν, επίσης, και ένας φίλος του παλαίμαχου άσου.

Mαρτυρίες για την κατάσταση του Ρούνεϊ



Μάρτυρες είπαν ότι φαινόταν «σε χειρότερη κατάσταση» στη 1:30 π.μ. όταν βγήκε από την τουαλέτα και έψαξε με το παντελόνι του.



«Ο Γουέιν δεν μπορούσε να φτιάξει το παντελόνι του. Κάποια στιγμή, παραλίγο να του πέσει στο πάτωμα, αλλά κατάφερε να το μαζέψει».



Στη συνέχεια «συνέχισε να τραβάει το παντελόνι του προς τα πάνω, αλλά μετά έπεφτε ξανά κάτω».

Ο Ρούνεϊ συνέχισε να περνάει σχεδόν δύο ώρες συνομιλώντας με τις δύο μυστηριώδεις κυρίες και πίνοντας ποτά.



Ένας περαστικός είπε: «Φαινόταν σαν να γελούσε και να αστειευόταν με τις γυναίκες».



Ο Ρούνεϊ και μία από τις γυναίκες τελικά έφυγαν από το ξενοδοχείο, προτού επιβιβαστούν σε ξεχωριστά αυτοκίνητα λίγο μετά τις 3:25 π.μ.



Ένας μάρτυρας είπε: «Αργότερα έφυγε μόνος του. Στάθηκε έξω όπου ήταν συγκεντρωμένος αρκετός κόσμος και μπήκε σε ένα αυτοκίνητο. Περίπου οκτώ λεπτά αργότερα, ήρθε ένα ταξί και παρέλαβε τη γυναίκα».