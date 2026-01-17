Λίβερπουλ: Παίχτρια τιμωρήθηκε με έξι αγωνιστικές για ρατσιστική επίθεση

Μια αρκετά σοβαρή και ασυνήθιστη -θα λέγαμε- υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στο γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου της Λίβερπουλ.

Η Γερμανίδα τερματοφύλακας της ομάδας, Ραφαέλα Μπόργκραφε, δέχθηκε ποινή αποκλεισμού έξι αγωνιστικών από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA), λόγω χρήσης ρατσιστικού λόγου.

Το περιστατικό προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, αφού αποδέκτρια της επίθεσης ήταν συμπαίκτριά της κι αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Η Λίβερπουλ τοποθετήθηκε άμεσα επί του θέματος κι η στάση της φυσικά χαρακτηρίστηκε άμεση και υπεύθυνη, καθώς η διοίκηση έσπευσε να ενημερώσει χωρίς καμία καθυστέρηση την FA, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η Μπόργκραφε, συμφώνησε, υπέγραψε κι εντάχθηκε στις «reds» το περασμένο καλοκαίρι προερχόμενη από τη Φράιμπουργκ ενώ έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας σε μόλις τρία παιχνίδια. Μετά από αυτό το συμβάν, η Γερμανίδα κλήθηκε να λογοδοτήσει βάσει των αυστηρών κανονισμών της ομοσπονδίας που αφορούν τις διακρίσεις.

Η θέση του προπονητή κι ο αγώνας που χάνει η Μποργκράφε

Θέση για το ζήτημα πήρε και ο προπονητής της ομάδας, Γκάρεθ Τέιλορ, επισημαίνοντας ότι ο σύλλογος ενήργησε με πλήρη διαφάνεια και σεβασμό στις αρχές του:



«Ήταν μια διαδικασία που διήρκεσε αρκετό καιρό και ήταν δύσκολη για όλους, ιδιαίτερα για τη Ραφαέλα. Είμαστε ανακουφισμένοι που ολοκληρώθηκε και γνωρίζουμε πλέον ακριβώς τι συνέβη. Ο σύλλογος λειτούργησε σωστά και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Γερμανίδα τερματοφύλακας έχει ήδη εκτίσει τις πέντε από τις έξι αγωνιστικές της ποινής κατά τη διάρκεια της έρευνας. Το τελευταίο παιχνίδι του αποκλεισμού της θα είναι η αναμέτρηση του επόμενου Σαββατοκύριακου για το FA Cup απέναντι στους London Bees.

Από την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί ξανά στη διάθεση της ομάδας, αν και το περιστατικό σίγουρα έχει αφήσει το αποτύπωμά του στο εσωτερικό του συλλόγου και στις μεταξύ τους σχέσεις.