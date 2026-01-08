Σεξιστική επίθεση σε 19χρονη παίκτρια - Η δραστική απόφαση της Άρσεναλ (vid)

Η Άρσεναλ αναγκάστηκε να απενεργοποιήσει τα σχόλια στο Instagram μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας γυναικών, Σμίλα Χόλμπεργκ.



Οι «Κανονιέρηδες», που βρίσκονται στην τρίτη θέση της Σούπερ Λίγκας Γυναικών, ανακοίνωσαν την 19χρονη Σουηδέζα αμυντικό τη Δευτέρα.



Η Χόλμπεργκ θεωρείται μια σημαντική προσθήκη για την Άρσεναλ, έχοντας ήδη συμπληρώσει 96 αγώνες με τη Χάμαρμπι, ενώ παράλληλα έχει κερδίσει δύο κύπελλα και τον τίτλο του πρωταθλήματος.

Σεξιστικά σχόλια εναντίον της Χόλμπεργκ



Ωστόσο, η διεθνής Χόλμπεργκ, με εννέα συμμετοχές, δέχθηκε ακραία σεξιστική κακοποίηση σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram.



Η νεαρή σταρ έστειλε ένα χαρούμενο μήνυμα στους οπαδούς από τα αποδυτήρια της Άρσεναλ και αποκάλυψε ότι ανυπομονούσε να φορέσει την περίφημη κόκκινη φανέλα.



Η Χόλμπεργκ είπε: «Γεια σας, Gooners. Είμαι στο Emirates και ανυπομονώ να ξεκινήσω. Ελάτε, Gunners».



Δυστυχώς, το βίντεο προκάλεσε κάποια επαίσχυντα σεξιστικά σχόλια από κάποιους.

Η Άρσεναλ έβαλε αμέσως μέτρα



Η Άρσεναλ συνεργάζεται με την εταιρεία επιστήμης δεδομένων Signify Group, χρησιμοποιώντας την εξειδικευμένη υπηρεσία Threat Matrix για να υποστηρίξει τις προσπάθειές της στην καταπολέμηση της στοχευμένης διαδικτυακής κακοποίησης.



Έτσι, απενεργοποιήθηκε η δυνατότητα σχολιασμού, εμποδίζοντας άλλους οπαδούς να καλωσορίσουν την Χόλμπεργκ στον σύλλογο.



Παρά τις άσεμνες προσβολές από μια μειοψηφία, η Χόλμπεργκ παραδέχεται ότι έχει πραγματοποιήσει ένα «όνειρο» καριέρας υπογράφοντας για την αγγλική ομάδα.

Welcome to The Arsenal, Smilla Holmberg 💪 — Arsenal Women (@ArsenalWFC) January 5, 2026

Η Χόλμπεργκ δήλωσε: «Ήταν πάντα το όνειρό μου να παίξω για την Άρσεναλ. Αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για μένα και την οικογένειά μου, αλλά αφορά επίσης την ένταξή μου σε έναν σύλλογο με τα υψηλότερα πρότυπα και μια ισχυρή κουλτούρα νίκης.



Είμαι ενθουσιασμένη για αυτό το νέο κεφάλαιο, για να συνεχίσω να εξελίσσω το παιχνίδι μου σε ένα απαιτητικό περιβάλλον και να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο».