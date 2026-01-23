Η κόρη του Ντένις Ρόντμαν, Τρίνιτι, έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο

Η Τρίνιτι Ρόντμαν δεν είναι απλώς ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του αμερικανικού ποδοσφαίρου γυναικών. Πλέον, είναι και το πιο ακριβοπληρωμένο. Η 22χρονη επιθετικός έβαλε την υπογραφή της σε νέο τριετές συμβόλαιο με την Ουάσινγκτον Σπίριτ, που την κρατά στην ομάδα μέχρι το 2028 και την εκτοξεύει στην κορυφή της παγκόσμιας μισθολογικής λίστας.



Η συμφωνία, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ξεπερνά τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο μαζί με τα μπόνους επίτευξης στόχων. Σε βάθος τριετίας, το συνολικό ποσό προσεγγίζει τα έξι εκατομμύρια ευρώ, νούμερο που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ όχι μόνο για το NWSL αλλά συνολικά για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Μέχρι πρότινος, το πιο «βαρύ» συμβόλαιο ανήκε στην Αϊτάνα Μπονματί της Μπαρτσελόνα, όμως η Ρόντμαν πήρε πλέον τα πρωτεία.

The Washington Spirit have re-signed star forward Trinity Rodman to a record three-year contract, with an annual salary of over $2 million 💰



The deal makes Rodman the highest-paid female footballer in the world ✍️ pic.twitter.com/p9y6m9DMgm — Sky Sports WSL (@SkySportsWSL) January 23, 2026





Κόρη του θρυλικού Ντένις Ρόντμαν, πέντε φορές πρωταθλητή του NBA, η Τρίνιτι χάραξε από νωρίς τον δικό της δρόμο. Επιλέχθηκε στο ντραφτ του 2021 από την Ουάσινγκτον και άμεσα έδειξε ότι δεν πρόκειται για ένα απλό πρότζεκτ. Στην πρώτη της σεζόν αναδείχθηκε κορυφαία πρωτοεμφανιζόμενη παίκτρια του πρωταθλήματος, ενώ ήταν και εκείνη που μοίρασε την καθοριστική ασίστ στον τελικό για την κατάκτηση του τίτλου.



Μέχρι σήμερα, μετρά 21 γκολ σε 97 συμμετοχές με τη φανέλα της Σπίριτ και κρατά το ρεκόρ ασίστ στην ιστορία του συλλόγου. Παίζει κυρίως στα άκρα της επίθεσης, συνδυάζοντας εκρηκτικότητα, τεχνική και τακτική ωριμότητα που σπάνια συναντάς σε τόσο νεαρή ηλικία.



Σε διεθνές επίπεδο, αποτελεί βασικό κομμάτι της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ. Το 2024 ήταν από τις πρωταγωνίστριες στην πορεία προς το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, επιβεβαιώνοντας ότι δεν είναι απλώς σταρ συλλόγου, αλλά και ηγετική φυσιογνωμία στο κορυφαίο επίπεδο.



Η παραμονή της στην Ουάσινγκτον συνδέεται και με τον νέο κανονισμό «High Impact Player» του NWSL. Από το καλοκαίρι του 2026, οι ομάδες θα μπορούν να ξεπερνούν το salary cap, προσφέροντας έως και ένα επιπλέον εκατομμύριο δολάρια σε μία παίκτρια υψηλής επιρροής. Με το όριο μισθοδοσίας να ανεβαίνει από τα 3,5 στα περίπου 3,7 εκατομμύρια δολάρια, η λίγκα δείχνει ξεκάθαρα τη διάθεση να κρατήσει τα μεγαλύτερα αστέρια της εντός συνόρων.

