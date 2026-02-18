Κρυφές κάμερες κατέγραφαν τις ποδοσφαιρίστριες της αυστριακής Άλταχ στα αποδυτήρια

Μια σκοτεινή υπόθεση παραβίασης της ιδιωτικότητας συγκλονίζει το αυστριακό γυναικείο ποδόσφαιρο, φέρνοντας στο φως την ανατριχιαστική δράση ενός άνδρα που μετέτρεψε τα αποδυτήρια της γυναικείας ομάδας της Άλταχ (SCR Altach) σε σκηνικό παράνομης καταγραφής.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αρχές, στο πλαίσιο ερευνών για ψηφιακά εγκλήματα, ανακάλυψαν οπτικό υλικό που απεικόνιζε τις αθλήτριες στις προσωπικές τους στιγμές.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Φέλντκιρχ, ο κατηγορούμενος είχε τοποθετήσει κρυφές κάμερες στα ντους, με αποτέλεσμα να έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον 30 θύματα. Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη την επόμενη εβδομάδα, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για κατάχρηση συσκευών εγγραφής και παραγωγή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης.

Η αντίδραση των παικτριών είναι σπαρακτική, με μία εξ αυτών να δηλώνει ανώνυμα πως «νιώθουν απροστάτευτες εκεί που θα έπρεπε να είναι πιο ασφαλείς από οπουδήποτε». Το πλήγμα στην ψυχολογία τους είναι τεράστιο, καθώς πολλές ενημερώθηκαν για το συμβάν από τα ΜΜΕ προτού υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τον σύλλογο.

Η υπουργός Αθλητισμού της Αυστρίας χαρακτήρισε τις πράξεις «αποκρουστικές», ενώ η Άλταχ συνεργάζεται πλέον με οργανώσεις υποστήριξης θυμάτων, καθώς οι αθλήτριες προσανατολίζονται σε αστικές αγωγές για την ηθική βλάβη που υπέστησαν.