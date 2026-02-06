«Ξέρω πού παρκάρεις»: Η «σκοτεινή» πλευρά της χρυσής εποχής του γυναικείου ποδοσφαίρου

Ιστορικά μία από τις πιο χαρακτηριστικές πλευρές του γυναικείου ποδοσφαίρου είναι η προσβασιμότητά του. Οι ποδοσφαιρίστριες διατηρούν επαφή με τους φιλάθλους και στηρίζουν την κοινότητά τους, υπογράφοντας αυτόγραφα και φωτογραφίες με τους οπαδούς. Ωστόσο, η αυξανόμενη δημοφιλία φέρνει σοβαρές προκλήσεις για την ασφάλειά τους, τόσο online όσο και στον πραγματικό κόσμο.

Η υπόθεση του Mangal Dalal, 42 ετών, που καταδικάστηκε για stalking της μέσου της Λίβερπουλ, Marie Hobinger, δείχνει τη σοβαρότητα του προβλήματος. Ο Dalal είχε επικοινωνήσει με τη Hobinger μέσω social media και την περίμενε δίπλα στο γήπεδο μετά από εκτός έδρας παιχνίδι τον Φεβρουάριο του 2025. Του επιβλήθηκε διετής περιορισμός και 18 μήνες κοινωνικής εργασίας. Η Hobinger δήλωσε: «Με λυπεί που το γυναικείο ποδόσφαιρο σεξουαλικοποιείται και δεν σέβεται τις γυναίκες. Καμία γυναίκα, σε οποιαδήποτε δουλειά, δεν θα έπρεπε να υποστεί τέτοια συμπεριφορά».

Διαδικτυακή κακοποίηση και περιορισμοί ασφαλείας

Οι απειλές και η παρενόχληση είναι διαρκές φαινόμενο στη Women’s Super League (WSL). Η Fern Whelan της PFA σημειώνει: «Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε». Το 2025, η αμυντικός της Αγγλίας Jess Carter δέχτηκε ρατσιστικά μηνύματα κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και ο 60χρονος δράστης κρίθηκε ένοχος για κακόβουλες επικοινωνίες. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2023, οι Lionesses έλαβαν απειλητικά fan mail από την Αυστραλία, ενώ κανείς δεν έχει ακόμα διωχθεί.

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι σεξουαλικής φύσης σε μεγάλο ποσοστό. Τον Ιανουάριο, η Arsenal και η Tottenham Hotspur έκλεισαν τα σχόλια σε αναρτήσεις για τις νέες υπογραφές παικτριών λόγω σεξιστικών και υπονοούμενων σχολίων, με ορισμένα να περιλαμβάνουν αίτημα σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργήσουν σεξουαλικό περιεχόμενο με τις παίκτριες. Μερικές παίκτριες έχουν αναφέρει ότι φοβούνται ακόμα και να μείνουν στα σπίτια τους λόγω απειλών βιασμού και θανάτου. Σύμφωνα με τη Whelan, η διαδικτυακή κακοποίηση έχει γίνει χειρότερη από το 2024 και πλέον φτάνει σε επίπεδα επικινδυνότητας.

Το Athletic έχει μιλήσει με ενδιαφερόμενους φορείς του αθλήματος, συμπεριλαμβανομένης της WSL Football, η οποία επιβλέπει τις δύο κορυφαίες κατηγορίες του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Αγγλία, της εταιρείας επιστήμης δεδομένων Signify, και της PFA και της UKFPU, για να διερευνήσει πόσο ασφαλείς αισθάνονται οι παίκτριες της WSL. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ζητήθηκε σχολιασμό, όπως και όλες οι ομάδες της WSL.

Σε ορισμένα περιστατικά, οι εν λόγω ομάδες παραμένουν ανώνυμοι για να σεβαστούν την εμπιστευτικότητα των ρυθμίσεων ασφαλείας τους.

Το μήνυμα μπορεί να έχει ως εξής: «Ξέρω πού παρκάρεις το αυτοκίνητό σου», «Ξέρω τι αυτοκίνητο οδηγείς» ή «Ξέρω πού μένεις». Είτε γνήσια είτε όχι, τέτοια μηνύματα αναγκάζουν τις παίκτριες να κρίνουν το επίπεδο απειλής.

Συνέπειες για το μέλλον του γυναικείου ποδοσφαίρου

Η αύξηση της δημοφιλίας και της προβολής του γυναικείου ποδοσφαίρου έχει φέρει μια περίοδο γενεαλογικής μετάβασης. Οι αθλητές γίνονται περισσότερο εκτεθειμένοι, ενώ η ιστορική προσβασιμότητα έχει δημιουργήσει σύγκρουση ανάμεσα στη σύνδεση με τους οπαδούς και την ασφάλεια. Ο Jonathan Sebire της Signify επισημαίνει: «Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τις κορυφαίες παίκτριες να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο αλληλεπίδρασης με το κοινό όπως στο παρελθόν».

Οι περισσότεροι διαδικτυακοί εκφοβισμοί έχουν σεξουαλικό χαρακτήρα, περιλαμβάνουν ρατσισμό και απειλές βίας, ενώ η σεξουαλικότητα των παικτριών, ιδιαίτερα όσων είναι ανοιχτά LGBTQ+, αποτελεί συχνά πηγή επικίνδυνης εμμονής. Ο Sebire προσθέτει: «Υπάρχουν νεαρές γυναίκες που βλέπουν τις αθλήτριες αυτές ως role models λόγω της σεξουαλικότητάς τους, κάτι που μερικές φορές μετατρέπεται σε προβληματική εμμονή». Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επαφή ξεκινά online και μεταφέρεται στον πραγματικό κόσμο, με άτομα να ακολουθούν τις παίκτριες σε σούπερ μάρκετ ή εστιατόρια.

Ήδη, η πρόσβαση σε φιλάθλους περιορίζεται: η Chelsea έχει απαγορεύσει την ελεύθερη αλληλεπίδραση με οπαδούς για τις δύο τελευταίες σεζόν και άλλες ομάδες χρησιμοποιούν προσωπικό ασφαλείας. Παρά τη χρυσή εποχή για το γυναικείο ποδόσφαιρο, η ασφάλεια παραμένει σοβαρή ανησυχία και μπορεί να αποθαρρύνει τις νέες παίκτριες από την επαγγελματική πορεία τους.