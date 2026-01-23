Στο αρχείο μπαίνουν οι καταγγελίες εναντίον του Χούλιο Ιγκλέσιας για σεξουαλική επίθεση

Η ισπανική δικαιοσύνη έβαλε στο αρχείο τη μήνυση σε βάρος του Χούλιο Ιγκλέσιας για σεξουαλική επίθεση, καθώς η εισαγγελία έκρινε ότι δεν έχει δικαιοδοσία για να ερευνήσει γεγονότα που φέρονται να συνέβησαν στην Μπαχάμες και τη Δομινικανή Δημοκρατία.



Δύο πρώην υπάλληλοι του τραγουδιστή, που ήταν διεθνής σούπερσταρ τις δεκαετίες του 1970 και '80, κατέθεσαν μήνυση στην Ισπανία στις 5 Ιανουαρίου 2026 ισχυριζόμενες ότι δέχτηκαν σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση από τον 82χρονο καλλιτέχνη. Η μία από αυτές περιέγραψε σε μέσα ενημέρωσης γεγονότα που θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με βιασμό.



Σύμφωνα ωστόσο με την εισαγγελία, η ισπανική δικαιοσύνη δεν έχει δικαιοδοσία επί του θέματος επειδή τα θύματα δεν είναι Ισπανίδες, δεν κατοικούν στην Ισπανία, όπως άλλωστε ούτε και ο Ιγκλέσιας και τα γεγονότα δεν συνέβησαν στην Ισπανία. Οι ισπανικές δικαστικές αρχές θα μπορούσαν να ασχοληθούν εάν η χώρα όπου συνέβησαν τα καταγγελλόμενα δεν δύναται ή δεν θέλει να τα ερευνήσει, κάτι που δεν αποδείχτηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Από την ημέρα που αποκαλύφθηκε η υπόθεση, στα μέσα Ιανουαρίου, ο τραγουδιστής και ο δικηγόρος του βάσισαν την υπεράσπισή τους στην «έλλειψη δικαιοδοσίας» της ισπανικής δικαιοσύνης, καθώς τα αδικήματα φέρεται ότι τελέστηκαν στη Δομινικανή Δημοκρατία και τις Μπαχάμες, στις κατοικίες που διαθέτει εκεί ο Ιγκλέσιας.

Δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις που βοηθούσαν και συμβούλευαν τις δύο ενάγουσες εξήγησαν ότι η μήνυση κατατέθηκε στην Ισπανία επειδή το νομοθετικό πλαίσιο αυτής της χώρας είναι πιο ευνοϊκό για τέτοιες υποθέσεις.