Σάλος για τον Ισπανό σταρ Χούλιο Ιγκλέσιας: Έρευνα για σεξουαλική κακοποίηση

Δύο γυναίκες κατηγορούν τον Χούλιο Ιγκλέσιας ότι τις κακοποίησε σεξουαλικά όταν εργάζονταν ως live-in υπάλληλοι στα πολυτελή σπίτια του στην Καραϊβική. Μια οικιακή βοηθός δήλωσε ότι δέχθηκε πίεση να έχει σεξουαλικές επαφές με τον Ισπανό τραγουδιστή, περιγράφοντας χαστούκια, σωματική και λεκτική βία.

Μια φυσιοθεραπεύτρια, που επίσης εργαζόταν για τον Iglesias, ανέφερε ότι υπέστη ακατάλληλη σωματική επαφή, προσβολές και ταπείνωση, σε ένα περιβάλλον συνεχούς ελέγχου και παρενόχλησης, σύμφωνα με την εφημερίδα Independent UK.

Το χρονικό των γεγονότων

Οι κατηγορίες αφορούν το 2021, όταν η νεότερη γυναίκα ήταν 22 ετών. Οι φερόμενες επιθέσεις σημειώθηκαν στα σπίτια του τραγουδιστή στην Punta Cana στη Δομινικανή Δημοκρατία και στο Lyford Cay στις Μπαχάμες. Η υπόθεση ήρθε στο φως την Τρίτη μετά από κοινή έρευνα της εφημερίδας eldiario.es στην Ισπανία και του τηλεοπτικού δικτύου Univision.

Η Rebeca (ψευδώνυμο) δήλωσε ότι ο Ιγκλέσιας, τότε 77 ετών, τη φώναζε συχνά στο δωμάτιό του στο τέλος της βραδιάς, λέγοντας: «Με χρησιμοποίησε σχεδόν κάθε βράδυ. Ένιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα».

Αντιδράσεις και υπεράσπιση

Η εκπρόσωπος του Iglesias ανέφερε ότι οι φερόμενες σεξουαλικές επαφές σχεδόν πάντα πραγματοποιούνταν παρουσία άλλου, ανώτερου μέλους του προσωπικού.

Μια άλλη γυναίκα, η Laura (ψευδώνυμο), ισχυρίζεται ότι ο τραγουδιστής την φίλησε στο στόμα και άγγιξε τα στήθη της χωρίς τη θέλησή της. Ωστόσο, η πρώτη της επόπτρια στο σπίτι της Punta Cana χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «παραμύθια», προσθέτοντας ότι έχει μόνο «ευγνωμοσύνη, θαυμασμό και σεβασμό για τον μεγάλο καλλιτέχνη και άνθρωπο που είναι».

Η ίδια περιέγραψε τον Χούλιο Ιγκλέσιας ως «ταπεινό, γενναιόδωρο, ευγενικό και πολύ σεβαστικό προς όλες τις γυναίκες».