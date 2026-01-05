Περπάτησε ξανά το μοντέλο του OnlyFans που βασανίστηκε στο Ντουμπάι: «Της φέρθηκαν σαν κατοικίδιο»

Περπάτησε ξανά η 20χρονη καλλονή από την Ουκρανία που βρέθηκε βάναυσα κακοποιημένη στο Ντουμπάι, έχοντας υποστεί βαριά κακοποίηση.

Γνωστή ως μοντέλο του OnlyFans, η νεαρή κοπέλα εξαφανίστηκε μυστηριωδώς ενώ επρόκειτο να πάει σε ένα πάρτι. Αργότερα έγινε γνωστό ότι κακοποιήθηκε από ομάδα Ρώσων στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου.

Η 20χρονη Μαρία Κοβαλτσούκ βρέθηκε σε κατάσταση κώματος στην άκρη του δρόμου τον Μάρτιο του 2025 ενώ φέρεται να είχε πέσει «από μεγάλο ύψος». Είχε υποστεί κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και στα άκρα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η 20χρονη χρειάστηκε δέκα μεγάλες επεμβάσεις και πέρασε τους τελευταίους μήνες σε θεραπεία από την εφιαλτική εμπειρία που έζησε. Το διάστημα αυτό βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο έχοντας μπει σε καθεστώς προστασίας ως πρόσφυγας πολέμου, στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας. Τώρα η Μαρία ξεκίνησε να περπατάει ξανά.

«Ένιωθα σαν σπασμένη κούκλα»

«Στην αρχή, ένιωθα κυριολεκτικά διαλυμένη, σαν σπασμένη κούκλα, και δεν μπορούσα να φανταστώ καθόλου τη μελλοντική μου ζωή», έγραψε η Μαρία Κοβαλτσούκ σε ανάρτησή της στο Instagram.

«Αναρωτιόμουν συνεχώς πώς θα ζούσα με αυτά τα τραύματα, με αυτή την ουλή, παραμορφωμένη... πώς θα συνέχιζα με κάποιο τρόπο τη ζωή μου», είπε, προσθέτοντας ότι δεν ήξερε πώς θα «έβρισκε την αγάπη». «Τόσες πολλές άλλες ερωτήσεις με βασάνιζαν».

«Αλλά με την πάροδο του χρόνου, η αντίληψή μου για τον κόσμο άρχισε να αλλάζει. Άρχισα να δίνω μεγαλύτερη προσοχή στον εσωτερικό μου εαυτό και συνειδητοποίησα ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η εσωτερική σου κατάσταση - τι μαθαίνεις και τι νιώθεις.Φυσικά, υπήρξαν και δυσκολίες με αυτό», ανέφερε η 20χρονη.

Полиция Дубая объявила, что украинская онлифанщица Мария Ковальчук, которую нашли с переломанными ногами и руками на обочине, просто упала с высоты на стройке



Согласно заявлению полиции Дубая, девушка, пропавшая 11 марта в ОАЭ, получила серьёзные травмы позвоночника, «в одиночку… pic.twitter.com/JLpEPSOjc0 — SVTV NEWS (@svtv_news) March 21, 2025

«Αλλά τα κατάφερα χάρη στην υποστήριξη των αγαπημένων μου προσώπων και των φίλων μου. Και ένιωσα τη θεραπευτική δύναμη της αγάπης», είπε.

Η Μαρία Κοβαλτσούκ περνά τώρα τον χρόνο της διδάσκοντας μακιγιάζ.

Κανένας δεν έχει κατηγορηθεί για την κακοποίηση

Η Ουκρανή ισχυρίστηκε ότι βασανίστηκε από πλούσιους Ρώσους σε ένα τριήμερο πάρτι στο Ντουμπάι. Οι ακριβείς συνθήκες δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

Οι Ρώσοι αρνήθηκαν την κακοποίηση της Κοβαλτσούκ και κανείς δεν έχει διωχθεί για την κακοποίησή της. Σημειώνεται ότι ένας χειρουργός τόνισε ότι οι τραυματισμοί της 20χρονης δεν θα μπορούσαν να προκληθούν από τυχαία πτώση σε εργοτάξιο ή από αυτοτραυματισμό.

Η ίδια η κοπέλα λέει ότι δεν θυμάται τα «βασανιστήριά» της.

«Θα σε βρούμε ακόμα και στη Νορβηγία»

«Υποβλήθηκε σε τρεις επεμβάσεις στο ένα πόδι, τρεις στο άλλο, δύο στη σπονδυλική της στήλη και μία στην ωμοπλάτη της», δήλωσε η μητέρα της Άννα, ισχυριζόμενη ότι η κόρη της είχε υποστεί βάναυσο ξυλοδαρμό.

«Ένα μαχαίρι έκοψε το πρόσωπο της και την τραυμάτισε. Την χάραξαν με ένα μαχαίρι από το κέντρο του κεφαλιού μέχρι το μάτι και τα μαλλιά της κόπηκαν», είπε.

Η οικογένεια αποκάλυψε ότι τα ιατρικά έξοδα της 20χρονης για πολυάριθμες επεμβάσεις καλύφθηκαν πλήρως από την αστυνομία του Ντουμπάι, εν μέσω υπονοιών για συγκάλυψη της υπόθεσης.

Η μητέρα της 20χρονης ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε δεχτεί απειλές στο διαδίκτυο επειδή μίλησε για την υπόθεση. Όπως ανέφερε, έλαβε ένα μήνυμα που έγραφε: «Θα σε βρούμε ακόμα και στη Νορβηγία».

«Όταν οι νεαροί άνδρες έχουν χρήματα και δεν έχουν όρια, βρίσκουν για τον εαυτό τους ένα ‘κατοικίδιο’, κάποιον που μπορούν να βασανίσουν», δήλωσε. «Απλώς για να την παρακολουθήσουν να υποφέρει, να δουν τον φόβο της - σχεδόν ως ψυχαγωγία», είπε η μητέρα της Μαρία Κοβαλτσούκ.