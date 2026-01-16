«Ψευδείς κατηγορίες»: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιδρά μετά τις σοβαρές καταγγελίες

Ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας χαρακτήρισε «εντελώς ψευδείς» τις σοβαρές καταγγελίες δύο πρώην υπαλλήλων του, οι οποίες τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση και εμπορία ανθρώπων.

Σε μήνυμά του που δημοσιεύτηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στο Instagram, ο διεθνώς αναγνωρισμένος καλλιτέχνης δήλωσε: «Αρνούμαι ότι κακοποίησα, εξανάγκασα ή δεν σεβάστηκα οποιαδήποτε γυναίκα. Αυτές οι κατηγορίες είναι απολύτως ψευδείς και με θλίβουν βαθιά».

«Με βαθιά θλίψη απαντώ στις κατηγορίες που απήγγειλαν δύο άτομα που εργάζονταν στο παρελθόν για μένα», πρόσθεσε ο Ιγκλέσιας, επισημαίνοντας ότι, παρά τη δυσκολία της κατάστασης, εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά του και να ενημερώσει το κοινό για την αλήθεια. Το μήνυμα καταλήγει με ευχαριστίες προς τους φίλους και θαυμαστές του που τον στήριξαν.

Οι κατηγορίες αφορούν περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2021 και περιλαμβάνουν ισχυρισμούς για «επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση» εις βάρος δύο γυναικών, ηλικίας 22 και 28 ετών, με τα ψευδώνυμα Λόρα και Ρεμπέκα. Οι καταγγελίες υποστηρίζουν επίσης ότι οι γυναίκες εργάζονταν υπό κακοποιητικές συνθήκες στις κατοικίες του Ιγκλέσιας στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες.

Οι οργανώσεις Women's Link Worldwide και Διεθνής Αμνηστία, που εκπροσωπούν τις δύο γυναίκες, δήλωσαν ότι οι καταγγελίες περιλαμβάνουν «πράξεις που ενδέχεται να συνιστούν το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την επιβολή καταναγκαστικής εργασίας και δουλείας», καθώς και «παραβιάσεις της σεξουαλικής ελευθερίας και ακεραιότητας», ξυλοδαρμό και παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Οι ενάγουσες κατέθεσαν την καταγγελία τους στα ισπανικά δικαστήρια στις 5 Ιανουαρίου και έχουν λάβει καθεστώς προστατευόμενων μαρτύρων. Στην Τετάρτη συνέντευξη Τύπου, οι οργανώσεις ανακοίνωσαν ότι θα καταθέσουν σύντομα ενώπιον των εισαγγελικών αρχών της Ισπανίας.

Την Τρίτη, έρευνα των Univision και elDiario.es βασισμένη στις μαρτυρίες των Λόρα και Ρεμπέκα αποκάλυψε ότι οι δύο γυναίκες ισχυρίζονται πως έπεσαν θύματα σεξουαλικής επίθεσης και παρενόχλησης από τον τραγουδιστή, ενώ μία από αυτές περιέγραψε περιστατικά που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως βιασμός.