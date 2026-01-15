Συναγερμός στη Βαρκελώνη: Μαχητικά συνόδευσαν αεροσκάφος μετά από απειλή για «εκρηκτικό μηχανισμό»

Μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να συνοδεύσουν πτήση της Turkish Airlines, έπειτα από αναφορές για πιθανή τρομοκρατική απειλή και την ύπαρξη «εκρηκτικού μηχανισμού» στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με το Μirror που επικαλείται το ισπανικό μέσο El Nacional, η πτήση TK1853 είχε απογειωθεί νωρίς το πρωί από την Κωνσταντινούπολη, μεταφέροντας 148 επιβάτες και επταμελές πλήρωμα. Το Airbus A321 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Barcelona–El Prat στις 11:00 το πρωί, καθώς υπήρχε η εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπάρχει ύποπτο αντικείμενο στο εσωτερικό του.

Όπως αναφέρεται, η απειλή εντοπίστηκε στις 10:00 π.μ., ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τη Μεσόγειο, σε ιταλικό εναέριο χώρο. Τότε αποφασίστηκε η συνοδεία του από στρατιωτικά αεροσκάφη, με τη συμμετοχή δυνάμεων από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισπανίας και της Γαλλίας.

Το αεροπλάνο πραγματοποίησε αρκετούς κύκλους πριν προσγειωθεί στον δεύτερο διάδρομο του αεροδρομίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ασφαλή απομονωμένο χώρο. Άνδρες της Πολιτοφυλακής (Civil Guard) επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος, ενώ ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο.

TURKISH AIRLINES flight TK1853, Airbus A321 from INSTABUL to BARCELONA squawking 7700 pic.twitter.com/1aWqKHXebO — Aviation Reporter (@TripppleSeven7) January 15, 2026

«Πέρα από το γεγονός ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, καμία επίσημη πηγή δεν έχει δώσει πληροφορίες για την πορεία του περιστατικού», ανέφερε το El Nacional.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όλες οι αποσκευές ελέγχονται εξονυχιστικά, χωρίς να έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής εκρηκτικός μηχανισμός.