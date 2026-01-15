Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συγκαλείται εκτάκτως σήμερα Πέμπτη 15 Ιανουαρίου για το ζήτημα του Ιράν, κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε η Σομαλία, η οποία ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου για τον μήνα Ιανουάριο.

Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00 ώρα Νέας Υόρκης, (22:00 ώρα Ελλάδας; και θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του θέματος ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή».

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης, η πρωτοβουλία των ΗΠΑ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από τον ρόλο του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διεθνείς ανησυχίες για τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Το Ιράν αποτελεί διαχρονικά αντικείμενο συζητήσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν επανειλημμένα θέσει ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητά του στην περιοχή, καθώς και τις επιπτώσεις της πολιτικής του στη διεθνή ειρήνη.

Η συνεδρίαση αναμένεται να προσφέρει ένα πρώτο δείγμα των προθέσεων και των διπλωματικών ισορροπιών εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας για το επόμενο διάστημα, ενώ μένει να φανεί αν θα υπάρξουν περαιτέρω πρωτοβουλίες ή αποφάσεις μετά την ολοκλήρωσή της.