«Τύμπανα πολέμου» ηχούν στο Ιράν - Οι κινήσεις Τραμπ που δείχνουν πως ετοιμάζεται επίθεση των ΗΠΑ

Σε αυξημένη στρατιωτική ετοιμότητα έναντι του Ιράν φαίνεται πως έχουν περάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εντείνονται οι ενδείξεις προετοιμασίας για στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή.

Λίγες ώρες μετά την έναρξη της διαδικασίας απομάκρυνσης εκατοντάδων Αμερικανών στρατιωτικών από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ –τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροπορική εγκατάσταση στη Μέση Ανατολή– το Πεντάγωνο φέρεται να διέταξε τη μετακίνηση σημαντικών ναυτικών δυνάμεων προς την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, μαζί με τα αντιτορπιλικά USS Spruance, USS Michael Murphy και USS Frank E. Petersen, έλαβαν εντολή να αποπλεύσουν από τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και να κατευθυνθούν προς τη Μέση Ανατολή. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ουάσιγκτον συνηθίζει να ενισχύει τη ναυτική της παρουσία πριν από οποιοδήποτε στρατιωτικό πλήγμα, ως ένδειξη αποτροπής αλλά και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

«Γρήγορο και αποφασιστικό» πλήγμα θέλει ο Τραμπ - Όχι σε έναν παρατεταμένο πόλεμο

Όπως μεταδίδει το NBC, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές προς την ομάδα εθνικής ασφάλειας ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν θα πρέπει να είναι «γρήγορη και αποφασιστική», αποφεύγοντας έναν παρατεταμένο πόλεμο που θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες.

«Αν κάνει κάτι, θέλει να είναι οριστικό», ανέφερε πηγή που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο. Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τις εν εξελίξει συζητήσεις, οι σύμβουλοι του Τραμπ δεν έχουν καταφέρει να του εγγυηθούν ότι το καθεστώς της Τεχεράνη θα καταρρεύσει άμεσα μετά από μια ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση.

Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην διαθέτουν ακόμη όλα τα απαραίτητα μέσα στην περιοχή για να αντιμετωπίσουν μια δυναμική και επιθετική ιρανική αντίδραση. Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι ένα αποδυναμωμένο από εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων καθεστώς θα μπορούσε να καταστεί ακόμη πιο επικίνδυνο, εξαπολύοντας αντίποινα κατά αμερικανικών δυνάμεων και συμμάχων τους, όπως το Ισραήλ.

Αυτή η εκτίμηση ενδέχεται να οδηγήσει τον Τραμπ στην έγκριση μιας αρχικά περιορισμένης στρατιωτικής επιχείρησης, με ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, εφόσον αποφασιστεί τελικά στρατιωτική δράση.

Τραμπ: «Μας είπαν ότι οι δολοφονίες έχουν σταματήσει και ότι οι εκτελέσεις δεν θα γίνουν»

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες από «πολύ σημαντικές πηγές από την άλλη πλευρά», το ιρανικό καθεστώς έχει σταματήσει να σκοτώνει διαδηλωτές και έχει αναστείλει σχέδια για εκτελέσεις, εξελίξεις που –όπως είπε– θα μπορούσαν να είχαν προκαλέσει άμεση αμερικανική στρατιωτική αντίδραση.

«Μας είπαν ότι οι δολοφονίες έχουν σταματήσει και ότι οι εκτελέσεις δεν θα πραγματοποιηθούν. Ελπίζω να είναι αλήθεια. Ποιος ξέρει;» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει ότι η στρατιωτική επιλογή απομακρύνεται, απάντησε: «Θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση».

US President Donald Trump Says, "We were Told that the K!lling in Iran is Stopping and there Are No Plans for Executions or an execution. I've been told that on Good Authority. pic.twitter.com/Oe3JYxLzO6 — The QNS 24x7 (@Qns24x7) January 15, 2026

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο NBC ότι «όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι» για τον πρόεδρο, προσθέτοντας πως πρόσφατες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, στο Ιράν πέρυσι και στη Βενεζουέλα αυτόν τον μήνα, δείχνουν ότι «ο πρόεδρος εννοεί αυτά που λέει».

Δυτικές χώρες απομακρύνουν προσωπικό και πολίτες

Την ίδια ώρα, η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να επιδείξουν αυξημένη εγρήγορση και να επανεξετάσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια, λόγω των «συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων».

Παράλληλα, σύμφωνα με το Politico, η βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη έκλεισε προσωρινά, με το προσωπικό να εργάζεται εξ αποστάσεως. Η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία κάλεσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν, ενώ η Βαρσοβία προειδοποίησε και για ταξίδια προς ή μέσω του Περσικός Κόλπος και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με ιταλικές διπλωματικές πηγές, περίπου 600 Ιταλοί πολίτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ιράν, οι περισσότεροι στην περιοχή της Τεχεράνης, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.