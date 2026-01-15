Bild: Γιατί ο Τραμπ έκανε πίσω τελευταία στιγμή στην επίθεση στο Ιράν - Μαχητικά ήταν ήδη στον αέρα

Το καθεστώς του Ιράν, μετά τη μεγαλύτερη εξέγερση στην ιστορία του, έχει δολοφονήσει χιλιάδες διαδηλωτές και έχει συλλάβει πάνω από 18.000 ανθρώπους. Παρ’ όλα αυτά, οι διαδηλώσεις συνεχίζονται. Και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί ότι θα στηρίξει τους αγωνιστές της ελευθερίας, «η βοήθεια έρχεται», είχε πει. Πράγματι, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη όλα έδειχναν αρχικά μια επικείμενη στρατιωτική παρέμβαση των ΗΠΑ, ωστόσο αυτή, τελικά, δεν πραγματοποιήθηκε.

Τι συνέβη; Υποχώρησε ο Τραμπ την ύστατη ώρα; Εγκαταλείπει ξαφνικά τους διαδηλωτές, ενώ μόλις την Τρίτη τους είχε καλέσει «να συνεχίσουν να διαδηλώνουν»; Ή μήπως έχει στο συρτάρι κάποια νέα, απρόσμενη κίνηση;

Αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη… ήδη στον αέρα

Σύμφωνα με τη γερμανική Bild, είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ακύρωσαν σχεδιασμένες επιθέσεις σε στόχους στο Ιράν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Αρχικά, το βράδυ της Τετάρτης μεταφέρθηκαν Αμερικανοί στρατιωτικοί σε ασφαλείς τοποθεσίες. Στη συνέχεια, λίγο αργότερα το βράδυ της Τετάρτης, ο εναέριος χώρος πάνω από το Ιράν έκλεισε. Τα ραντάρ έδειχναν ότι δεν υπήρχαν πλέον πολιτικά αεροπλάνα που πετούσαν πάνω από τη χώρα. Παράλληλα, αεροσκάφη ανεφοδιασμού απογειώθηκαν από την αμερικανική βάση του Κατάρ, κάτι που μπορούσε να δει οποιοσδήποτε μέσω υπηρεσιών παρακολούθησης πτήσεων.

Six KC-135 tankers departed al-Udeid base pic.twitter.com/Esnew8RFe8 — Barak Ravid (@BarakRavid) January 14, 2026

Επιπλέον, σύμφωνα με τη «New York Times», βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς των ΗΠΑ είχαν τεθεί σε επιφυλακή για πιθανές δευτερεύουσες επιθέσεις. Αυτή η ετοιμότητα, όμως, φαίνεται πως ανεστάλη αργά το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με άλλο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ένα δίκτυο αναλυτών ανοικτών πηγών, το Faytuks Network, εντόπισε επίσης ήχους μαχητικών αεροσκαφών σε έντεκα σημεία στον ιρακινό εναέριο χώρο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν υποδηλώνει απαραίτητα ένα επικείμενο χτύπημα.

Η ξαφνική υπαναχώρηση

Τότε όμως συνέβη το απροσδόκητο: ο Τραμπ δήλωσε το βράδυ στους δημοσιογράφους ότι, όπως πληροφορήθηκε, οι Μουλάδες «σταμάτησαν τις εκτελέσεις». Είπε ότι αυτή την ενημέρωση την έλαβε από «πολύ σημαντική και αξιόπιστη πηγή από την άλλη πλευρά» και πρόσθεσε: «Σταμάτησαν και δεν υπάρχουν σχέδια για εκτελέσεις».

Λίγο νωρίτερα, ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε δηλώσει στο «Fox News» ότι «ούτε σήμερα ούτε αύριο» θα γίνουν εκτελέσεις δια απαγχονισμού. Αναφερόταν στη μετάθεση της εκτέλεσης του 26χρονου Ερφάν Σολτάνι, ενός εκ των συλληφθέντων διαδηλωτών.

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε έκπληκτος τον Τραμπ αν αυτό αποκλείει στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ. Η απάντησή του: «Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη, αλλά λάβαμε μια πολύ καλή ενημέρωση από ανθρώπους που γνωρίζουν τι συμβαίνει».

Τι κρύβεται πίσω από αυτό;

Πιστεύει πράγματι ο Τραμπ τις διαβεβαιώσεις του καθεστώτος; Του είναι ξαφνικά αδιάφοροι οι χιλιάδες άνθρωποι που δολοφονήθηκαν από το καθεστώς;

Με τον Τραμπ ποτέ δεν μπορείς να είσαι βέβαιος. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο είχε προσποιηθεί διαφωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, πριν τελικά στείλει βομβαρδιστικά στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, επομένως και μια μπλόφα δεν αποκλείεται.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός στρατιωτικός αναλυτής Αμίρ Μποχμπότ από τη ειδησεογραφική ιστοσελίδα «Wallah» θεωρεί ότι πρόκειται για πραγματική υπαναχώρηση. Επικαλούμενος πηγές, αναφέρει ότι ο Τραμπ παρενέβη προσωπικά για να σταματήσει το επικείμενο χτύπημα. Φέρεται να είπε στους συμβούλους του ότι θα επέτρεπε επίθεση μόνο εάν αυτή θα επέφερε «καίριο πλήγμα» στο ιρανικό καθεστώς. Οι κορυφαίοι αξιωματούχοι του δεν μπορούσαν να το εγγυηθούν. Επίσης εξέφρασαν τον προβληματισμό ότι ίσως να μην υπάρχει αρκετή αμερικανική στρατιωτική δύναμη στην περιοχή σε περίπτωση ισχυρής ιρανικής αντίδρασης.

Θα χτυπήσει τελικά ο Τραμπ;

Μια άλλη πιθανότητα: Ο καιρός δεν στάθηκε σύμμαχος. Μια πηγή, συνήθως καλά ενημερωμένη σε τέτοιες περιπτώσεις, δήλωσε στη BILD κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι οι ΗΠΑ ίσως έκαναν ένα «Roll24», δηλαδή μετέθεσαν την επίθεση κατά 24 ώρες λόγω καιρικών συνθηκών.

Κυκλοφορεί όμως και μια τρίτη εκδοχή: Ο αμερικανικός στρατός έστειλε επίτηδες σήμα για επικείμενη επίθεση ώστε να αναγκάσει το Ιράν σε πλήρη κινητοποίηση. Έτσι θα συγκεντρώνονταν κρίσιμες πληροφορίες για ραντάρ, πρωτόκολλα άμυνας και δομές διοίκησης, ώστε να μπορεί να σχεδιάσει καλύτερα την πραγματική επίθεση τις επόμενες ημέρες.