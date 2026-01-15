Ιράν: «Δεν θα γίνουν απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο» λέει η Τεχεράνη - Νέες απειλές από Τραμπ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη (14/1) ότι δεν προβλέπονται «απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο» στη χώρα, εν μέσω της σκληρής καταστολής των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων. Τη δήλωση έκανε σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Ερωτηθείς ευθέως αν οι ιρανικές αρχές σκοπεύουν να προχωρήσουν σε εκτελέσεις διαδηλωτών, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας απάντησε ότι «δεν θα υπάρξουν απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για απαγχονισμούς».

Οι δηλώσεις Αραγτσί έρχονται μετά τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών, εφόσον συνεχιστεί η αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ενημερώθηκε από «αξιόπιστη πηγή» πως δεν υπάρχει σχέδιο εκτελέσεων στο Ιράν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί / Φωτ.: Reuters

Επιφυλακτικότητα Τραμπ για Παχλαβί

Την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο στήριξης του Ρεζά Παχλαβί, γιου του τελευταίου σάχη του Ιράν, ως εναλλακτικής πολιτικής λύσης. Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters από το Οβάλ Γραφείο, χαρακτήρισε τον Παχλαβί «πολύ ωραίο τύπο», αμφισβήτησε όμως κατά πόσον θα μπορούσε να εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη για να κυβερνήσει.

«Φαίνεται πολύ ωραίος, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να χειριστεί τις καταστάσεις στη χώρα του. Και δεν βρισκόμαστε ακόμη εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάρρευσης του ιρανικού καθεστώτος υπό το βάρος των μαζικών κινητοποιήσεων. Όπως σημείωσε, «κάθε καθεστώς μπορεί να αποτύχει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι δεν σχεδιάζει συνάντηση με τον Ρεζά Παχλαβί, υπογραμμίζοντας πως η ιρανική αντιπολίτευση παραμένει κατακερματισμένη και χωρίς ισχυρή οργανωμένη παρουσία στο εσωτερικό της χώρας.

Ζελένσκι, Πούτιν και εσωτερικά μέτωπα

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε ευθύνες στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, εκτιμώντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος να κλείσει συμφωνία». «Πρέπει να πείσουμε τον Ζελένσκι να την αποδεχτεί», είπε.

Παράλληλα, απέρριψε τις επικρίσεις Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών σχετικά με πιθανή έρευνα εις βάρος του προέδρου της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, καθώς και τις προειδοποιήσεις του επικεφαλής της JPMorgan, Τζέιμι Ντέιμον, για κινδύνους στον πληθωρισμό.

Βενεζουέλα και διεθνείς επαφές

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, στον Λευκό Οίκο, στην πρώτη επαφή τους μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του στις αρχές Ιανουαρίου. Για την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανέφερε ότι είχαν «συναρπαστική συζήτηση» και πως είναι «πολύ καλή στις συναλλαγές».

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι σκοπεύει να προβάλει τη «δύναμη της αμερικανικής οικονομίας» στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου θα είναι ομιλητής την επόμενη εβδομάδα.

Οι δηλώσεις Τραμπ «έριξαν» τις τιμές του πετρελαίου

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν αισθητή υποχώρηση στις διεθνείς αγορές, έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ ότι «οι σκοτωμοί στο Ιράν τελείωσαν» και την επιλογή του να παραμείνει ασαφής ως προς το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης. Περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), το αμερικανικό WTI υποχωρούσε κατά 3%, στα 60,16 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημείωνε πτώση 2,87%, στα 64,61 δολάρια.

Οι αγορές είχαν προηγουμένως αντιδράσει ανοδικά λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στο Ιράν και των απειλών της Ουάσιγκτον, με τις τελευταίες εξελίξεις να λειτουργούν κατευναστικά για τους επενδυτές.