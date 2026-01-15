Σε διαθεσιμότητα ο εργάτης που φώναξε στον Τραμπ ότι είναι «προστάτης παιδεραστών»

Η Ford έθεσε σε διαθεσιμότητα τον εργαζόμενο της, ο οποίος φώναξε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επίσκεψή του σε μονάδα της εταιρείας στο Ντίαρμπορν του Μίσιγκαν, την Τρίτη. Την ανακοίνωση έκανε το συνδικάτο United Auto Workers (UAW), του οποίου μέλος είναι ο εργαζόμενος.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο 40χρονος Τι Τζέι Σαμπούλα φαίνεται να φωνάζει στον πρόεδρο, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων τον όρο «προστάτης παιδεραστών», ενώ υψώνει το μεσαίο δάχτυλο. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αντίδραση του Λευκού Οίκου, με τον διευθυντή επικοινωνίας Στίβεν Τσανγκ να χαρακτηρίζει τον εργαζόμενο «παλαβό» και «σε παροξυσμό οργής», υποστηρίζοντας ότι η αντίδραση του Τραμπ ήταν «εντελώς προσήκουσα».

Ο ίδιος ο Σαμπούλα επιβεβαίωσε στην Washington Post ότι φώναξε στον πρόεδρο και ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η εσωτερική έρευνα της Ford. Όπως εξήγησε, η αναφορά του αφορούσε τη στενή σχέση του Τραμπ με τον Τζέφρι Έπστιν, τον νεοϋορκέζο χρηματομεσίτη και σεξουαλικό παραβάτη που πέθανε στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών.

Παρά το γεγονός ότι ξεκαθάρισε πως δεν μετανιώνει για όσα είπε, ο Σαμπούλα παραδέχτηκε ότι ανησυχεί για την πιθανότητα απόλυσης και αισθάνεται πως έχει γίνει «στόχος πολιτικής εκδίκησης», καθώς «έφερε σε δύσκολη θέση τον Τραμπ μπροστά στους συναδέλφους του». Ο εργαζόμενος δηλώνει πολιτικά ανεξάρτητος και δεν έχει ψηφίσει ποτέ τον Τραμπ, αν και έχει ψηφίσει άλλους ρεπουμπλικάνους.

Το συνδικάτο UAW υποστήριξε ότι «οι εργάτες έχουν δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και πρέπει να προστατεύεται», τονίζοντας πως θα διασφαλίσει την προστασία του εργαζομένου σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας. «Οι εργάτες δεν πρέπει ποτέ να υφίστανται χυδαία γλώσσα ή συμπεριφορά από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ», πρόσθεσαν οι συνδικαλιστές.

STATEMENT ON FORD PLANT VISIT FROM VP LAURA DICKERSON, FORD DEPARTMENT DIRECTOR



The autoworker at the Dearborn Truck Plant is a proud member of a strong and fighting union —the UAW. He believes in freedom of speech, a principle we wholeheartedly embrace, and we stand with our… pic.twitter.com/uuto4ez5Dl — UAW (@UAW) January 14, 2026

Έρανος που οργανώθηκε στο GoFundMe για τον Σαμπούλα, υπό τον τίτλο «Ο Τι Τζέι Σαμπούλα είναι πατριώτης!», είχε συγκεντρώσει μέχρι χθες πάνω από 350.000 δολάρια.

Παράλληλα, το Κογκρέσο ψήφισε να υποχρεώσει την κυβέρνηση Τραμπ να δημοσιοποιήσει πλήρως έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025 τα έγγραφα της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση Έπστιν. Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχει δοθεί στη δημοσιότητα λιγότερο από το 1% του υλικού, με εκτενή λογοκρισία σε πολλά έγγραφα.