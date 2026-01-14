Ψύχραιμος Τραμπ: «F… you» και μεσαίο δάχτυλο σε εργαζόμενο που τον είπε «προστάτη παιδεραστών»

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων μετά από περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε εργοστάσιο της Ford στο Ντιτρόιτ, όπου εμφανίζεται να υψώνει το μεσαίο του δάχτυλο προς την κατεύθυνση εργαζόμενου που τον προπηλάκιζε.

Το στιγμιότυπο, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά στο TikTok και στη συνέχεια αναπαράχθηκε ευρέως στο Twitter και στον ιστότοπο TMZ, δείχνει τον Αμερικανό πρόεδρο να περπατά σε υπερυψωμένο διάδρομο του εργοστασίου, την ώρα που προβάλλει τις επιτυχίες της οικονομικής του πολιτικής. Καθώς απομακρύνεται, φαίνεται να λέει «F…. you» και να κάνει την επίμαχη χειρονομία προς άτομο εκτός κάδρου, από το οποίο ακούγονται φωνές, χωρίς ωστόσο να διακρίνονται καθαρά τα λεγόμενα.

Ο Λευκός Οίκος έσπευσε να υπερασπιστεί τον πρόεδρο. Σε γραπτή δήλωσή του, ο διευθυντής επικοινωνίας της προεδρίας Στίβεν Τσανγκ χαρακτήρισε τη στάση του Τραμπ «απολύτως προσήκουσα», υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος αντέδρασε σε «παράλογες και χυδαίες ύβρεις» από «εξαγριωμένο άτομο».

Σύμφωνα με το TMZ, ο εργαζόμενος φέρεται να αποκάλεσε τον Τραμπ, μεταξύ άλλων, «προστάτη παιδεραστών», αναφορά που συνδέεται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Νεοϋορκέζος χρηματομεσίτης, ο οποίος πέθανε το 2019 στη φυλακή πριν δικαστεί, είχε κατηγορηθεί για τη λειτουργία κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών και νεαρών γυναικών.

Η παλαιότερη κοινωνική σχέση του Τραμπ με τον Έπσταϊν έχει επανειλημμένα προκαλέσει πολιτική αμηχανία στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο και έχει πυροδοτήσει εσωτερικές αντιδράσεις ακόμη και στη βάση του κινήματος MAGA. Το Κογκρέσο των ΗΠΑ έχει ψηφίσει υπέρ της δημοσιοποίησης του πλήρους φακέλου της υπόθεσης, ωστόσο μεγάλο μέρος των εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα παραμένει βαριά λογοκριμένο.

Το επεισόδιο στο Ντιτρόιτ προστίθεται σε μια σειρά περιστατικών που τροφοδοτούν τη δημόσια συζήτηση γύρω από το ύφος και τη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.