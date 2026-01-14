Sky News: Δεν εκτελέστηκε ο 26χρονος Ερφάν Σολτάνι - Τραμπ: Οι δολοφονίες στο Ιράν σταματούν

Στιγμές αγωνίας ζει η οικογένεια του Ερφάν Σολτάνι, του πρώτου διαδηλωτή που έγινε γνωστό ότι καταδικάστηκε σε θανατική ποινή δια απαγχονισμού λόγω συμμετοχής του στις τρέχουσες διαμαρτυρίες στο Ιράν.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ένα μέλος της οικογένειάς του μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο Sky News, ο 26χρονος δεν εκτελέστηκε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, όπως είχε ανακοινωθεί, ωστόσο αυτό θα μπορούσε να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή.

Ο Νορβηγικός Οργανισμός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Hengaw γνωστοποίησε ότι ο 26χρονος Ιρανός κρατείται στις φυλακές Qezel Hesar «και η πιθανότητα εκτέλεσής του μέσα στις επόμενες ώρες παραμένει πολύ υψηλή».

Τραμπ: Οι δολοφονίες στο Ιράν σταματούν

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς τους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αναφορά στην υπόθεση του νεαρού Ιρανού.

Συγκεκριμένα σημείωσε ότι του έχει περιέλθει η πληροφορία πως οι εκτελέσεις των καταδικασμένων διαδηλωτών έχουν σταματήσει. Μάλιστα τόνισε ότι πλέον δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο τέτοιο σχέδιο από πλευράς της ιρανικής κυβέρνησης. «Δεν υπάρχει σχέδιο για εκτελέσεις», δήλωσε ο Τραμπ. «Είμαι σίγουρος ότι αν συμβεί, θα αναστατωθούμε όλοι πολύ», πρόσθεσε και κατέληξε «Αυτό με άγχωσε... αλλά δεν πρόκειται να εκτελέσουν».

US President Donald Trump says he has been notified that "the killing has stopped" in Iran and there are "no plans" for executions.



Πάντως υπενθυμίζεται ότι, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε αναφέρει ότι ο θάνατος του Σολτάνι θα είναι η πρώτη εκτέλεση πολίτη που συμμετείχε στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, αλλά «όχι η τελευταία».

Όπως μάλιστα προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, οι ΗΠΑ θα λάβουν «πολύ ισχυρά μέτρα» χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο της επέμβασης εάν το καθεστώς στην Τεχεράνη προχωρήσει στην εκτέλεση διαδηλωτών.

Οι εκκλήσεις της οικογένειάς του

Οι συγγενείς του, σε κατάσταση απόγνωσης, πέρασαν τη νύχτα έξω από τις φυλακές Ghezel Hesar, επαναλαμβάνοντας διαρκώς μία έκκληση προς τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει για να σώσει τη ζωή του. «Σας παρακαλώ πρόεδρε Τραμπ, μην τον αφήσετε να εκτελεστεί», λένε, καθώς το Ιράν φαίνεται να προχωρά στην εφαρμογή της θανατικής ποινής, αγνοώντας τις διεθνείς προειδοποιήσεις.

Συγκεκριμένα, η ξαδέλφη του Ερφάν, Σομαγέχ, δήλωσε στο CNN: «Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Τραμπ άμεσα. Σας παρακαλώ, μην αφήσετε τον Ερφάν να εκτελεστεί, σας παρακαλώ».

Ποιος είναι ο Ερφάν Σολτάνι

O 26χρονος, κάτοικος της πόλης Φαρντίς, δυτικά της Τεχεράνης, συνελήφθη στο σπίτι του και καταδικάστηκε σε θάνατο τρεις ημέρες αργότερα.

Η εκτέλεσή του θα γίνει πιθανότατα δημόσια και με τη χρήση γερανού, όπως συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις θανατικής ποινής στο Ιράν, σύμφωνα με αναφορές στα ξένα μέσα.

