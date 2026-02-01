Ιράν: Ελεύθερος αφέθηκε ο διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί που είχε καταδικαστεί σε θάνατο

Ο Ιρανός διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί, που συνελήφθη στο πλαίσιο του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας τον Ιανουάριο στο Ιράν, και για την εκτέλεση του οποίου είχε εκφράσει φόβους η Ουάσιγκτον, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, όπως δήλωσε την Κυριακή (1/2) ο δικηγόρος του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια ενός κύματος αντικυβερνητικών διαμαρτυριών και καταδικάστηκε γρήγορα σε θάνατο από δικαστήριο στο Ιράν.

Συνελήφθη στις 8 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που συγκλονίζουν το Ιράν από τα τέλη του περασμένου έτους.

Η τρομοκρατημένη οικογένειά του φέρεται να περίμενε μέρες για να μάθει την τύχη του, μόνο και μόνο για να μάθει ότι είχε κατηγορηθεί για moharebeh - «πόλεμο κατά του Θεού» - ένα θανατικό αδίκημα σύμφωνα με το ιρανικό δίκαιο που εφαρμόζεται συχνά σε περιπτώσεις που θεωρούνται απειλές για το κράτος.

Στα συντετριμμένα μέλη της οικογένειάς του είχαν πει ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο και ότι θα τους επιτρεπόταν μόνο ένα 10λεπτος αποχεραιτισμός, όπως ανέφερε η Mirror πριν από δύο εβδομάδες .