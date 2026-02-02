Συνελήφθη στο Ιράν ο υποψήφιος για Όσκαρ σεναριογράφος Μεχντί Μαχμουντιάν

Μαζικές συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες στο Ιράν με την αστυνομία να προσπαθεί να καταστείλει τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στη χώρα και δημιούργησαν ένα κύμα συμπαράστασης στο εξωτερικό.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες συγκαταλέγεται και ο σεναριογράφος υποψήφιας ταινίας για Όσκαρ, Μεχντί Μαχμουντιάν ο οποίος συνυπογράφει μαζί με τον σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί, το πολιτικό θρίλερ «Ένα απλό ατύχημα» («It Was Just an Accident»).

Αν και φαίνεται πως ο Μαχμουντιάν κρατείται εδώ και ημέρες, η είδηση έγινε γνωστή μόλις τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου καθώς σιγά σιγά αποκαθίσταται το ίντερνετ στη χώρα. Το γνωστό από την ειδησεογραφική ιντερνετική πύλη Emtedad δημοσίευσε το γεγονός καθώς φαίνεται πως ο σεναριογράφος επικοινώνησε με την οικογένειά του αφού συνελήφθη ενώ ο δικηγόρος του είπε ότι οι κατηγορίες εναντίον του δεν έχουν γίνει γνωστές.

Ενδεχόμενη αιτία για τη σύλληψή του μπορεί να είναι μια επιστολή που υπέγραψε μαζί με άλλες δημόσιες προσωπικότητες και στην οποία καταδικάζεται η αιματηρή καταστολή των διαμαρτυριών.

«Όταν αφήνουμε τη βία αναπάντητη γίνεται ομαλότητα»

Ο ιρανός σκηνοθέτης της ταινίας Τζαφάρ Παναχί αναφέρθηκε στην κατάσταση στην πατρίδα του κάνοντας μια δραματική έκκληση κατά την έναρξη της τελετής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στα μέσα Ιανουαρίου στο Βερολίνο. «Η βία, όταν αφήνεται αναπάντητη, γίνεται ομαλότητα. Και όταν γίνεται ομαλότητα, διαδίδεται. Γίνεται μεταδοτική», δήλωσε.

Ο Παναχί κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες για την τελευταία ταινία του, γεγονός που τον καθιστά υποψήφιο για το βραβείο καλύτερης ξένης ταινίας στα Όσκαρ.

Η ταινία «Ένα απλό ατύχημα» μιλάει για εμπειρίες στη φυλακή και για τη βία του ιρανικού κράτους. Ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό, ιρανικό δικαστήριο καταδίκασε ερήμην τον Παναχί σε ποινή φυλάκισης.

