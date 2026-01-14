«Ας το ρίξουμε στο ποτό»: Η κυνική παραδοχή της Κάγια Κάλλας για την κατάντια της διπλωματίας

Σε μια κίνηση που μαρτυρά το μέγεθος της πίεσης στις διεθνείς σχέσεις, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, παραδέχθηκε ιδιωτικά σε ευρωβουλευτές ότι η κατάσταση του κόσμου είναι τέτοια που ίσως αποτελεί μια «καλή στιγμή» για να αρχίσει κανείς το ποτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που ήταν παρούσες στη Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Κάλλας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, αν και η ίδια δεν συνηθίζει να πίνει, τα τρέχοντα παγκόσμια γεγονότα ίσως την αναγκάσουν να αλλάξει συνήθειες.

Ένα αστείο με δόση απόγνωσης στις Βρυξέλλες

Όπως αναφέρει το Politico, το «μαύρο χιούμορ» της Ύπατης Εκπροσώπου ακούστηκε την ώρα που οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου αντάλλασσαν ευχές για το νέο έτος. Όπως σχολίασαν παρευρισκόμενοι, οι ευχές για ένα «ευτυχισμένο 2026» συνοδεύτηκαν από την πικρή διαπίστωση ότι οι διεθνείς εξελίξεις κάθε άλλο παρά ευνοούν την ηρεμία.

Η δήλωση της Κάλλας συνέπεσε χρονικά με την κρίσιμη συνάντηση στην Ουάσιγκτον μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στον απόηχο των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για προσάρτηση του νησιού της Αρκτικής.

Το εκρηκτικό γεωπολιτικό σκηνικό του 2026

Η ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο «βαριά» από ποτέ, με τις γεωπολιτικές προκλήσεις να διαδέχονται η μία την άλλη:

-Γροιλανδία: Οι φόβοι για αμερικανική προσάρτηση ταράζουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ.

-Ιράν: Οι μαζικές διαδηλώσεις κατά του ισλαμιστικού καθεστώτος και η βίαιη καταστολή έχουν οδηγήσει την Κάλλας στην πρόταση για νέες, σκληρές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.

-Ουκρανία και Γάζα: Οι συγκρούσεις συνεχίζονται χωρίς ορατό τέλος, εξαντλώντας τα διπλωματικά αποθέματα της Ένωσης.

-Βενεζουέλα: Η πρόσφατη αμερικανική επιχείρηση προσθέτει ακόμη ένα μέτωπο αστάθειας.

Η Κάγια Κάλλας, η οποία συντονίζει την εξωτερική πολιτική των «27» και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φαίνεται πως χρησιμοποιεί το χιούμορ ως μέσο για να περιγράψει την εξαιρετικά δύσκολη αποστολή της. Μέχρι στιγμής, το γραφείο της δεν έχει προβεί σε επίσημο σχολιασμό της ιδιωτικής αυτής αναφοράς.