Συνάντηση Δανών, Γροιλανδών με Βανς-Ρούμπιο: «Δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τη στάση της Ουάσιγκτον»

Αντιπροσωπεία της Δανίας και της Γροιλανδίας έγινε δεκτή την Τετάρτη (14/1) στον Λευκό Οίκο, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο αυτού του μεγάλου νησιού της Αρκτικής.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότζφελντ αποχώρησαν από τον Λευκό Οίκο λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, τοπική ώρα (19.00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου. Είχαν φτάσει μιάμιση ώρα νωρίτερα, για συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.



Η Δανία και οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν μια «θεμελιώδη διαφωνία» στο ζήτημα της Γροιλανδίας και στη σημερινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο «δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τη στάση» της Ουάσινγκτον, δήλωσε μετά την επαφή με τους Αμερικανούς αξιωματούχους ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.



Η αντιπροσωπεία της Δανίας και της Γρουλανδίας είχε μια «ειλικρινή και εποικοδομητική συζήτηση» με τους Αμερικανούς είπε ο Ράσμουσεν, μιλώντας όμως για «διαφορετικές» θέσεις των δύο πλευρών.



«Δεν είναι καθόλου αναγκαίο» να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, όπως απειλεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε.



Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότζφελντ είπε ότι θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία του νησιού με την Ουάσινγκτον αλλά η Γροιλανδία δεν επιθυμεί να ανήκει στις ΗΠΑ.



Ο Ράσμουσεν υπενθύμισε ότι η Γροιλανδία «καλύπτεται» από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ και χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτες» τις ιδέες που «δεν σέβονται την εδαφική ακεραιότητα» του νησιού.



Ο Τραμπ δεν συμμετείχε στις συνομιλίες, όμως πριν από την έναρξη της συνάντηση έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social: οι ΗΠΑ «χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας, είναι ζωτικής σημασίας για τον Χρυσό Θόλο που κατασκευάζουμε».



Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ συνέδεσε την κατοχή του αυτόνομου δανικού εδάφους με το κολοσσιαίο αμερικανικό σχέδιο αντιπυραυλικής ασπίδας.



Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ο Λευκός Οίκος ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ ένα σκίτσο, με τη λεζάντα: «Από πού, Γροιλανδέ;». Στο σκίτσο εικονίζονται δύο έλκηθρα που τα σέρνουν σκύλοι και δύο πιθανοί προορισμοί τους: η Αμερική, που συμβολίζεται από τον Λευκό Οίκο κάτω από τον καταγάλανο ουρανό και η Κίνα με τη Ρωσία, που εκπροσωπούνται από το Σινικό Τείχος και την Κόκκινη Πλατεία, στο σκοτάδι.