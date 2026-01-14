Politico: Η Ευρώπη θέλει συμφωνία με τον Τραμπ για τη Γροιλανδία για να «σώσει» το ΝΑΤΟ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα διστάσει να μετατρέψει τη Γροιλανδία σε... Ιφιγένεια, προκειμένου να ικανοποιήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και να «σώσει» το ΝΑΤΟ.

Αυτό προκύπτει από ρεπορτάζ του Politico, που αναφέρει ότι οι ηγέτες της ΕΕ αγωνίζονται να καταλήξουν σε μια συμφωνία για το μέλλον της Γροιλανδίας. Μια συμφωνία, η οποία θα επέτρεπε στον Αμερικανό πρόεδρο να πάρει τη νίκη στην υπόθεση, χωρίς να καταστρέψει τη συμμαχία που στηρίζει την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Από τις προτάσεις για χρήση του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική μέχρι τις παραχωρήσεις στις ΗΠΑ στην εξόρυξη ορυκτών, οι ηγέτες του μπλοκ τείνουν έντονα προς τη συμφιλίωση έναντι της αντιπαράθεσης με τον Τραμπ, δήλωσαν στο Politico τρεις διπλωμάτες και ένας αξιωματούχος της ΕΕ.

Η κούρσα για την εκπόνηση ενός σχεδίου έρχεται μετά τους νέους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου ότι η χώρα του «χρειάζεται» τη Γροιλανδία - και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να το αποκτήσει με τη βία.



«Τελικά, καταλήγουμε πάντα σε ένα κοινό συμπέρασμα με την Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες τους για την αρκτική περιοχή ήταν «ενθαρρυντικές». Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ελπίζει ότι θα βρεθεί «μια αμοιβαία αποδεκτή λύση» εντός του ΝΑΤΟ.



Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γροιλανδίας και της Δανίας θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026. Ελπίζουν σε «μια ειλικρινή συζήτηση με την κυβέρνηση», σύμφωνα με άλλον διπλωμάτη της ΕΕ που γνωρίζει τα σχέδια της συνάντησης.



Η τέχνη της συμφωνίας



Όταν κλήθηκε να περιγράψει ένα πιθανό τελικό αποτέλεσμα για τη Γροιλανδία, ο πρώτος διπλωμάτης της ΕΕ είπε στο Politico ότι θα μπορούσε να είναι μια συμφωνία που θα έδινε στον Τραμπ μια νίκη που θα μπορούσε να πουλήσει στο εσωτερικό, όπως το να αναγκάσει τις ευρωπαϊκές χώρες να επενδύσουν περισσότερο στην ασφάλεια της Αρκτικής, καθώς και μια υπόσχεση ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας.

Ο Τραμπ επιδιώκει πρωτίστως μια νίκη στη Γροιλανδία, δήλωσε ο διπλωμάτης. «Αν μπορέσεις να αναδιαμορφώσεις έξυπνα την ασφάλεια της Αρκτικής, να ενσωματώσεις κρίσιμα ορυκτά, να βάλεις ένα μεγάλο τόξο στην κορυφή, υπάρχει μια πιθανότητα» να πείσεις τον Τραμπ να υπογράψει.



«Η εμπειρία του παρελθόντος» - για παράδειγμα, όταν οι σύμμαχοι της ΕΕ δεσμεύτηκαν να δαπανήσουν το 5% του ΑΕΠ τους στην άμυνα - έδειξε ότι «έτσι πάνε πάντα τα πράγματα». Στον τομέα της άμυνας, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έθεσε τις βάσεις για μια συμφωνία όταν τη Δευτέρα (12/01/26) δήλωσε ότι οι χώρες της συμμαχίας συζητούν τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας της Αρκτικής.



Ενώ το σχήμα των «επόμενων βημάτων» που διατυμπάνισε ο Ρούτε δεν έχει ακόμη καθοριστεί, μια αυξημένη επένδυση από τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ είναι μια πιθανότητα που θα μπορούσε να ταιριάξει με την επιθυμία του Τραμπ να δει την Ευρώπη να επωμίζεται μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά της.



Ο ορυκτός πλούτος

Όσον αφορά την εξόρυξη ορυκτών, οι λεπτομέρειες είναι πιο θολές. Αλλά μια συμφωνία που εγγυάται στις ΗΠΑ ένα μερίδιο των κερδών από την εξόρυξη κρίσιμων πρώτων υλών είναι μια πιθανότητα, δήλωσε ο αξιωματούχος της ΕΕ.

Προς το παρόν, η ικανότητα εξόρυξης κρίσιμων πρώτων υλών από τη Γροιλανδία είναι περιορισμένη. Η Δανία έχει περάσει χρόνια αναζητώντας επενδύσεις για μακροπρόθεσμα έργα, χωρίς μεγάλη επιτυχία, καθώς οι χώρες προτιμούν να αποκτούν ορυκτά σε πολύ φθηνότερη τιμή στις παγκόσμιες αγορές.



Η ΕΕ σχεδιάζει να υπερδιπλασιάσει τις επενδύσεις της στη Γροιλανδία στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της -συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων που προσανατολίζονται σε κρίσιμα έργα πρώτων υλών. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για τον Τραμπ ώστε να αποδεχτεί μια συμφωνία συνεπένδυσης.



Ωστόσο, αν ο πραγματικός στόχος του Τραμπ είναι τα ορυκτά του νησιού, οι Δανοί προσφέρουν στις ΗΠΑ την ευκαιρία να επενδύσουν στη Γροιλανδία εδώ και χρόνια - μια προσφορά που απορρίφθηκε από Αμερικανούς αξιωματούχους, δήλωσαν αρκετοί διπλωμάτες. Αν η πίεση του Τραμπ για τη Γροιλανδία αφορά την Κίνα και τη Ρωσία, θα μπορούσε εύκολα να ζητήσει από την Κοπεγχάγη να αυξήσει την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στο νησί, λένε επίσης.



Ένας τρίτος διπλωμάτης της ΕΕ αμφισβήτησε αν ο πραγματικός στόχος του Τραμπ ήταν να μπει στα βιβλία της ιστορίας. Το σύνθημα του Τραμπ «Make America Great Again» «έχει γίνει γεωγραφική έννοια. Θέλει να μείνει στην ιστορία ως ο άνθρωπος που έκανε την Αμερική «μεγαλύτερη» - με γεωγραφικούς όρους», είπε.



«Όχι» στο τέλος του ΝΑΤΟ



Πάνω απ' όλα, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να αποφύγουν μια στρατιωτική σύγκρουση, δήλωσαν οι τρεις διπλωμάτες και ο αξιωματούχος της ΕΕ. Μια άμεση επέμβαση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία - μια περιοχή που ανήκει σε ένα μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ - θα σήμαινε ουσιαστικά το τέλος της μεταπολεμικής τάξης ασφαλείας, προειδοποίησαν οι ηγέτες.

«Θα ήταν μια άνευ προηγουμένου κατάσταση στην ιστορία του ΝΑΤΟ και οποιασδήποτε αμυντικής συμμαχίας», δήλωσε την Τρίτη (13/01/2026) ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, προσθέτοντας ότι το Βερολίνο συνομιλεί με την Κοπεγχάγη σχετικά με τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της η Ευρώπη σε περίπτωση που οι ΗΠΑ ξεκινήσουν μια επιχείρηση για κατάληψη της εξουσίας.

Ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντρικσεν δήλωσαν ότι μια στρατιωτική επέμβαση θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ. «Όλα θα σταματούσαν», είπε ο Φρέντρικσεν.



«Καμία διάταξη στην ιδρυτική συνθήκη της συμμαχίας του 1949 δεν προβλέπει επίθεση σε έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ από έναν άλλο», δήλωσε ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ, στον οποίο δόθηκε η ανωνυμία για να μιλήσει ελεύθερα. Αυτό θα σήμαινε «το τέλος της συμμαχίας», πρόσθεσε.



Ο Τραμπ δήλωσε ότι «μπορεί να είναι μια επιλογή» για τις ΗΠΑ μεταξύ της επιδίωξης της φιλοδοξίας του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας και της διατήρησης της συμμαχίας άθικτης.



Η διατήρηση του ΝΑΤΟ παραμένει η κορυφαία προτεραιότητα του μπλοκ, δήλωσε ο πρώτος διπλωμάτης της ΕΕ. Ενώ τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια αξιωματούχοι έχουν απορρίψει σθεναρά την ιδέα ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να «παραχωρήσει» τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ, τα σχόλια υπογραμμίζουν πόσο απεγνωσμένες είναι οι κυβερνήσεις να αποφύγουν μια άμεση σύγκρουση με την Ουάσινγκτον.

«Αυτό είναι σοβαρό - και η Ευρώπη είναι φοβισμένη», δήλωσε ένας τέταρτος διπλωμάτης της ΕΕ που συμμετείχε σε συζητήσεις στις Βρυξέλλες σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης του μπλοκ. Ένας πέμπτος περιέγραψε τη στιγμή ως «σεισμική», επειδή σηματοδότησε ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να διαλύσουν εκατό χρόνια ακλόνητων σχέσεων.

«Το εγχειρίδιο κανόνων δεν λειτουργεί πια»



Ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι μια στρατιωτική σύγκρουση δεν είναι αποδεκτή, ο τρόπος επίτευξης μιας διαπραγματευτικής διευθέτησης αποδεικνύεται πιο ακανθώδης.

Μέχρι την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου και τους νέους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «έχουν» τη Γροιλανδία, οι Ευρωπαίοι ήταν εμφανέστατα απροετοίμαστοι να επεξεργαστούν ένα σχέδιο για την προστασία της Γροιλανδίας από τον Τραμπ.



«Ήταν κάτι που είχαμε προβλέψει ως πιθανό κίνδυνο, αλλά κάτι για το οποίο μπορούμε να κάνουμε ελάχιστα», δήλωσε ο Τόμας Κρόσμπι, στρατιωτικός εμπειρογνώμονας των ΗΠΑ στο Βασιλικό Κολέγιο Άμυνας της Δανίας.



«Η ιδέα ήταν ότι όσο περισσότερο επικεντρωνόμαστε σε αυτό και όσο περισσότερο κάνουμε προετοιμασίες για την αντίσταση σε αυτό, τόσο περισσότερο το κάνουμε πιθανό να συμβεί. Έτσι, υπάρχει ανησυχία ότι σχεδιάζοντας την αντίδραση σε μια αμερικανική εισβολή, μπορεί να ενθαρρύνουμε κατά λάθος περισσότερο ενδιαφέρον για αυτό και, ξέρετε, να κλιμακώσουμε την κατάσταση», είπε ο Κρόσμπι.



Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι, έχοντας περάσει έξι χρόνια αποφεύγοντας επιμελώς να καταστρώσει ένα σχέδιο για να απαντήσει στις απειλές του Τραμπ, η Ευρώπη έμεινε να ψάχνει για ένα τέτοιο σχέδιο.



Οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν τώρα την ανάγκη να καταλάβουν τι έχουν στην «εργαλειοθήκη» τους για να απαντήσουν στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ένας πρώην Δανός βουλευτής που έχει γνώση των συζητήσεων. «Το κανονικό εγχειρίδιο κανόνων δεν λειτουργεί πλέον».

Η μεγαλύτερη πρόκληση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο



Οι αξιωματούχοι το θεωρούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν είναι σίγουροι τι να κάνουν.

«Γνωρίζουμε πώς θα αντιδρούσαμε αν η Ρωσία άρχιζε να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο τέταρτος διπλωμάτης. Αλλά με τις ΗΠΑ, «αυτό απλά δεν είναι κάτι στο οποίο έχουμε συνηθίσει».