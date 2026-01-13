ΗΠΑ και Γροιλανδία: Ρεπουμπλικάνος βουλευτής προτείνει το νησί ως 51η πολιτεία

Ένας ρεπουμπλικάνος βουλευτής της Φλόριντα, ο Ράντι Φάιν, κατέθεσε πρόταση νόμου με τίτλο «Νόμος περί της προσάρτησης και της εισδοχής της Γροιλανδίας στους κόλπους της Ένωσης», με στόχο να γίνει η Γροιλανδία η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία να αποκτήσει τον έλεγχο του απέραντου, αυτόνομου δανικού εδάφους, στρατηγικού συμμάχου των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Στην ανακοίνωσή του, ο Φάιν χαρακτήρισε τη Γροιλανδία «ζωτικής σημασίας ατού για την εθνική ασφάλεια», τονίζοντας ότι όποιος ελέγχει το νησί ελέγχει τις κύριες θαλάσσιες οδούς της Αρκτικής και τη στρατηγική ασφάλειας που προστατεύει τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το κείμενο της πρότασης νόμου, ο πρόεδρος Τραμπ εξουσιοδοτείται «να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προσαρτήσει τη Γροιλανδία ή να την αποκτήσει ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών». Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε προ ημερών ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για βραχυπρόθεσμη μίσθωση αλλά για πλήρη απόκτηση.

Read the legislation here: pic.twitter.com/OW0W5C1wN3 — Congressman Randy Fine (@RepFine) January 12, 2026

Στην ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η κίνηση αυτή θα διασφαλίσει την ασφάλεια των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα και τη Ρωσία, ενώ εκτίμησε ότι η Δανία έχει εγκαταλείψει τη Γροιλανδία και την άμυνά της. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επεσήμανε ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για ανάληψη ελέγχου, αλλά χαρακτήρισε τη Γροιλανδία «προτεραιότητα» για τον πρόεδρο.

Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι μια ενδεχόμενη προσάρτηση θα σήμαινε το «θάνατο του ΝΑΤΟ». Το νησί, με πληθυσμό 57.000 κατοίκων, διαθέτει σημαντικούς, κυρίως ανεκμετάλλευτους ορυκτούς πόρους και στρατηγική θέση στην Αρκτική. Οι ΗΠΑ ήδη διαθέτουν στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία και είχαν παρουσία περίπου 10 βάσεων κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ