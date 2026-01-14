Τραμπ για πρωθυπουργό της Γροιλανδίας: «Θα έχει πρόβλημα αν επιλέξει τη Δανία ο... δεν τον ξέρω»
Ξεκάθαρος και απαξιωτικός στο μήνυμά του προς τον Γενς - Φρέντερικ Νίλσεν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας θα έχει «μεγάλο πρόβλημα» μετά τη δήλωσή του ότι το νησί της Αρκτικής θα προτιμούσε να παραμείνει μέρος της Δανίας παρά να περάσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου,ο Γενς - Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Γροιλανδία θα παραμείνει με την Κοπεγχάγη, παρά την αυξανόμενη πίεση από τον Αμερικανό πρόεδρος να αποκτήσει το αυτόνομο δανέζικο έδαφος. Μιλώντας με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, ο Νίλσεν σημείωσε: «Βρισκόμαστε σε μια γεωπολιτική κρίση και αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δανίας εδώ και τώρα, επιλέγουμε τη Δανία. Επιλέγουμε το ΝΑΤΟ. Επιλέγουμε το Βασίλειο της Δανίας. Επιλέγουμε την ΕΕ».
Τραμπ: «Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτόν»
Άμεση ήταν η απάντηση - προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ. Αφού είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για τον ηγέτη της Γροιλανδίας, πρόσθεσε ωστόσο ότι η απόρριψη της πίεσης της Ουάσιγκτον να καταλάβει το νησί θα δημιουργούσε ένα «μεγάλο πρόβλημα» για αυτόν.
«Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Διαφωνώ μαζί του. Δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν ξέρω τίποτα για αυτόν, αλλά αυτό θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για αυτόν», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Τραμπ επανέλαβε τις προθέσεις του για την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας τις τελευταίες ημέρες ότι η Ουάσιγκτον «χρειάζεται» το έδαφος αυτό - που διαθέτει τεράστια αποθέματα ορυκτών καυσίμων και κρίσιμων ορυκτών - για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική.