Τραμπ για πρωθυπουργό της Γροιλανδίας: «Θα έχει πρόβλημα αν επιλέξει τη Δανία ο... δεν τον ξέρω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας θα έχει «μεγάλο πρόβλημα» μετά τη δήλωσή του ότι το νησί της Αρκτικής θα προτιμούσε να παραμείνει μέρος της Δανίας παρά να περάσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου,ο Γενς - Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Γροιλανδία θα παραμείνει με την Κοπεγχάγη, παρά την αυξανόμενη πίεση από τον Αμερικανό πρόεδρος να αποκτήσει το αυτόνομο δανέζικο έδαφος. Μιλώντας με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, ο Νίλσεν σημείωσε: «Βρισκόμαστε σε μια γεωπολιτική κρίση και αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δανίας εδώ και τώρα, επιλέγουμε τη Δανία. Επιλέγουμε το ΝΑΤΟ. Επιλέγουμε το Βασίλειο της Δανίας. Επιλέγουμε την ΕΕ».

Τραμπ: «Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτόν»

Άμεση ήταν η απάντηση - προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ. Αφού είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για τον ηγέτη της Γροιλανδίας, πρόσθεσε ωστόσο ότι η απόρριψη της πίεσης της Ουάσιγκτον να καταλάβει το νησί θα δημιουργούσε ένα «μεγάλο πρόβλημα» για αυτόν.



«Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Διαφωνώ μαζί του. Δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν ξέρω τίποτα για αυτόν, αλλά αυτό θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για αυτόν», είπε χαρακτηριστικά.

Trump expressed disagreement with the Prime Minister of Greenland's decision to remain with Denmark. Trump stated he was unfamiliar with the leader but warned that the stance would become a major problem for him, signaling renewed friction over the island's status. pic.twitter.com/9YPENjSbye — Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) January 14, 2026

Ο Τραμπ επανέλαβε τις προθέσεις του για την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας τις τελευταίες ημέρες ότι η Ουάσιγκτον «χρειάζεται» το έδαφος αυτό - που διαθέτει τεράστια αποθέματα ορυκτών καυσίμων και κρίσιμων ορυκτών - για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική.

