Δημοσκόπηση: Κάτω από 1 στους 5 Αμερικανούς υπέρ της εξαγοράς της Γροιλανδίας από τον Τραμπ

Παρά την εμμονή της κυβέρνησης Τραμπ να προωθήσει την προσάρτηση της Γροιλανδίας την Αμερική, οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών δεν συμμερίζονται την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, μόλις το 17% των Αμερικανών εγκρίνει τις προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Παράλληλα, η συντριπτική πλειοψηφία των Δημοκρατικών αλλά και των Ρεπουμπλικανών αντιτίθεται σθεναρά στη χρήση στρατιωτικής βίας για την προσάρτηση του νησιού.

Η διήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, κατέγραψε εκτεταμένη ανησυχία για τις απειλές του Τραμπ προς τη Δανία —σύμμαχο στο ΝΑΤΟ— για τη Γροιλανδία, η οποία αποτελεί δανικό έδαφος εδώ και αιώνες.

Διπλωματικός πυρετός στον Λευκό Οίκο

Την Τετάρτη, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο με τους υπουργούς Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας. Η συνάντηση πραγματοποιείται μόλις μία ημέρα μετά τη δήλωση του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας ότι το έθνος του προτιμά να παραμείνει μέρος της Δανίας.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ και ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να την κατέχει για να αποτρέψει τη Ρωσία ή την Κίνα από το να καταλάβουν μελλοντικά αυτή τη στρατηγική περιοχή, η οποία είναι πλούσια σε ορυκτό πλούτο.

Σχέδια προσάρτησης και στρατιωτική βία

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν συζητήσει διάφορα σχέδια για τη θέση της Γροιλανδίας υπό αμερικανικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικής βίας ή της καταβολής εφάπαξ ποσών στους κατοίκους της, ως μέρος μιας προσπάθειας να τους πείσουν να αποσχιστούν από τη Δανία.

Ωστόσο, οι Αμερικανοί πολίτες εμφανίζονται σκεπτικοί:

47% αποδοκιμάζει τις προσπάθειες απόκτησης της Γροιλανδίας.

35% δηλώνει αναποφάσιστο.

Μόνο 4% θεωρεί «καλή ιδέα» τη χρήση στρατιωτικής βίας για την κατάληψη του νησιού.

Οι ηγεμονικές βλέψεις του Τραμπ και το ΝΑΤΟ

Η προσπάθεια αυτή έρχεται στο προσκήνιο καθώς ο Τραμπ εντείνει τις ενέργειές του για κυριαρχία στο Δυτικό Ημισφαίριο. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, υποσχέθηκε να «διοικήσει» τη Βενεζουέλα μετά από στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της χώρας.

Η Δανία έχει προειδοποιήσει ότι η χρήση στρατιωτικής βίας θα σήμανε το τέλος του ΝΑΤΟ, της διατλαντικής αμυντικής συνθήκης που αποτελεί βασικό πυλώνα της παγκόσμιας τάξης από το 1949. Το 66% των ερωτηθέντων ανησυχεί ότι οι κινήσεις αυτές θα προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στις σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Η στάση των Ρεπουμπλικανών και το μέτωπο του Ιράν

Ακόμη και εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος υπάρχει σκεπτικισμός, ιδιαίτερα για τις απειλές κατά της Δανίας, αν και ορισμένοι νομοθέτες στηρίζουν τη νομοθεσία που θα έδινε στον Τραμπ την εξουσία προσάρτησης.

Πέρα από τη Δανία, ο Τραμπ έχει απειλήσει με δράση και κατά του Ιράν, εάν οι αρχές εκεί κακομεταχειριστούν τους διαδηλωτές. Πέρυσι, ο Πρόεδρος διέταξε αμερικανικά πλήγματα προς στήριξη του Ισραήλ στον σύντομο πόλεμο κατά της Τεχεράνης. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι το 33% των Αμερικανών εγκρίνει τους χειρισμούς του στο θέμα του Ιράν, ενώ το 43% τους αποδοκιμάζει.