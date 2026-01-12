Γροιλανδία: «Δεν πρόκειται να δεχτούμε εξαγορά από τον Τραμπ» - «Θα αμυνθούμε μέσω του NATO»

Κάθετη άρνηση σε οποιαδήποτε πρόταση των ΗΠΑ για εξαγορά της Γροιλανδίας, εξέφρασε η κυβέρνηση του ημιαυτόνομου αρκτικού νησιού, στο φόντο των επαναλαμβανόμενων δηλώσεων του Τραμπ ότι θα αναλάβει τον έλεγχό της «με τον ένα ή τον άλλο τρόπο».

Την ίδια στιγμή που ορισμένες χώρες του NATO, όπως η Βρετανία και η Γερμανία, σκέφτονται να μεταφέρουν στρατεύματα στο νησί, η κυβέρνηση της Γροιλανδίας δήλωσε «δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποδεχτεί» την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Όπως τόνισε, το νησί είναι «μέρος του βασιλείου της Δανίας» και «ως μέρος της δανικής κοινοπολιτείας, μέλος του ΝΑΤΟ».

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Γροιλανδίας ανέφερε ότι θα εντείνει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι η άμυνά της θα πραγματοποιηθεί «στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ».

Στην ίδια ανακοίνωση, υπογραμμίστηκε ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός του νησιού «πιστεύει ότι η Γροιλανδία θα είναι για πάντα μέρος της δυτικής αμυντικής συμμαχίας» και ότι «όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έχουν κοινό συμφέρον» στην άμυνα του νησιού.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ελέγξουν τη Γροιλανδία για να αυξήσουν την ασφάλεια στην Αρκτική, ενόψει μιας ενδεχόμενης απειλής από την Κίνα και τη Ρωσία. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής δράσης για την κατάληψη του νησιού.

«Μια στρατιωτική ενέργεια θα είναι το τέλος του ΝΑΤΟ»

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η συμμαχία «εργάζεται πάνω στα επόμενα βήματα για να διασφαλίσει ότι προστατεύουμε συλλογικά ό,τι διακυβεύεται».

Ο επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα ήταν το τέλος του ΝΑΤΟ εάν οι ΗΠΑ χρησιμοποιούσαν στρατιωτική δύναμη για να καταλάβουν τη Γροιλανδία, προσθέτοντας ότι τα κράτη της ΕΕ θα ήταν υποχρεωμένα να βοηθήσουν τη Δανία εάν αντιμετώπιζε επιθετικότητα.

Σημειώνεται ότι η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ, και ο Δανός ομόλογός της, Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, πρόκειται να συναντηθούν με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.