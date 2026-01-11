Bloomberg: Βρετανία και Γερμανία συζητούν την παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία

Μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών, με επικεφαλής τη Βρετανία και τη Γερμανία, συζητά σχέδια για την ενίσχυση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Γροιλανδία, προκειμένου να δείξει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η ήπειρος παίρνει στα σοβαρά την ασφάλεια στην Αρκτική, αναφέρει σήμερα το Bloomberg News.



Η Γερμανία θα προτείνει τη δημιουργία μιας κοινής αποστολής του ΝΑΤΟ για την προστασία της περιοχής της Αρκτικής, προσθέτει το δημοσίευμα του Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια.

Πάντως, ο Γερμανός αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ δήλωσε την Κυριακή ότι το μέλλον της Γροιλανδίας είναι θέμα που πρέπει να αποφασίσουν αποκλειστικά η Δανία και η Γροιλανδία.



Μιλώντας πριν από την αναχώρησή του για συναντήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κλινγκμπάιλ τόνισε ότι οι διεθνείς νομικές αρχές ισχύουν για όλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Tagesschau, του κορυφαίου ειδησεογραφικού προγράμματος του γερμανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ARD.



Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία για να αποτρέψουν τη Ρωσία ή την Κίνα από το να την καταλάβουν στο μέλλον. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία επιχειρούν κοντά στη Γροιλανδία, κάτι που οι σκανδιναβικές χώρες έχουν διαψεύσει.