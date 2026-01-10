Με «μια φωνή» απαντούν οι Γροιλανδοί στις απειλές Τραμπ: «Δεν θέλουμε να γίνουμε Αμερικανοί»

Οι Γροιλανδοί «δεν θέλουν να είναι Αμερικανοί» και πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι για το μέλλον του αρκτικού νησιού, δήλωσαν σε κοινή τους ανακοίνωση όλοι οι πολιτικοί ηγέτες του αρκτικού νησιού, μετά την προειδοποίηση Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν «είτε τους αρέσει είτε όχι».

Οι ηγέτες και των πέντε πολιτικών κομμάτων στο κοινοβούλιο της Γροιλανδίας εξέδωσαν κοινή δήλωση το βράδυ της Παρασκευής (9/1), λίγο αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε τις απειλές του να αποκτήσει το πλούσιο σε ορυκτά νησί.

«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί, δεν θέλουμε να είμαστε Δανοί, θέλουμε να είμαστε Γροιλανδοί», δήλωσαν τα κόμματα στην ανακοίνωση, στην οποία συμμετείχε και ο πρωθυπουργός του νησιού, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν. «Το μέλλον της Γροιλανδίας πρέπει να αποφασιστεί από τους Γροιλανδούς», αναφέρεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με τον Guardian.

Τονίζοντας την επιθυμία του λαού της Γροιλανδίας, μιας πρώην δανικής αποικίας, για αυτοδιάθεση, δήλωσαν: «Καμία άλλη χώρα δεν μπορεί να αναμειχθεί σε αυτό. Πρέπει να αποφασίσουμε οι ίδιοι για το μέλλον της χώρας μας -χωρίς πίεση για να λάβουμε μια βιαστική απόφαση, χωρίς αναβλητικότητα και χωρίς παρεμβάσεις από άλλες χώρες».

Τραμπ: «Θα την πάρει η Ρωσία και η Κίνα, αν δεν την πάρουμε εμείς»

Σε συνάντηση με στελέχη πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Λευκό Οίκο νωρίτερα την Παρασκευή, ο Τραμπ τόνισε ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε τη Ρωσία ή την Κίνα να καταλάβουν τη Γροιλανδία. Αυτό θα κάνουν αν δεν το κάνουμε εμείς. Οπότε θα κάνουμε κάτι με τη Γροιλανδία, είτε με τον καλό τρόπο είτε με τον πιο δύσκολο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος.