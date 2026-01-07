Γροιλανδία: Συνάντηση Ρούμπιο με τους Δανούς την επόμενη εβδομάδα - «Όλες οι επιλογές στο τραπέζι»

Συνάντηση με τους ηγέτες της Δανίας πρόκειται να πραγματοποιήσει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, την επόμενη εβδομάδα, ο οποίος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει καμία υπαναχώρηση από τον στόχο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Παράλληλα, ανήσυχοι σύμμαχοι, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Γερμανία, εργάζονται πάνω σε ένα σχέδιο για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουν.

Μια στρατιωτική κατάληψη του πλούσιου σε ορυκτά αρκτικού νησιού από έναν παλαιό σύμμαχο, τη Δανία, θα προκαλούσε ισχυρές αναταράξεις στη Συμμαχία του ΝΑΤΟ και θα εμβάθυνε το ρήγμα μεταξύ του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών, αναφέρει το Reuters.

«Όλες οι επιλογές είναι πάντα στο τραπέζι»

Στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι θα συναντήσει την επόμενη εβδομάδα τους Δανούς ηγέτες και ότι ο Τραμπ διατηρεί την επιλογή να επιδιώξει τον στόχο του και με στρατιωτικά μέσα.

Ωστόσο, «ως διπλωμάτης -που είναι ο ρόλος μου τώρα- και όπως εργαζόμαστε εμείς, πάντοτε προτιμούμε να επιλύουμε τέτοια ζητήματα με διαφορετικούς τρόπους. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τη Βενεζουέλα», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να θέσουν ενδεχομένως σε κίνδυνο το ΝΑΤΟ μέσω μιας βίαιης ανάληψης ελέγχου της Γροιλανδίας.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι μια ενδεχόμενη αγορά της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ βρίσκεται υπό ενεργή συζήτηση ανάμεσα στον Τραμπ και την ομάδα εθνικής ασφάλειας.

«Όλες οι επιλογές είναι πάντα στο τραπέζι για τον πρόεδρο Τραμπ… η πρώτη του επιλογή ήταν πάντοτε η διπλωματία», ανέφερε σε τακτική ενημέρωση Τύπου.

Ανησυχία στην Ευρώπη

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι το θέμα θα τεθεί σε συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας και της Πολωνίας αργότερα την ίδια ημέρα.

«Θέλουμε να αναλάβουμε δράση, αλλά θέλουμε να το κάνουμε μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», είπε στο ραδιόφωνο France Inter.

Ξεχωριστά, πηγή της γερμανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι η Γερμανία «εργάζεται στενά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τη Δανία για τα επόμενα βήματα σχετικά με τη Γροιλανδία».

Ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η Δανία πρέπει να ηγηθεί των προσπαθειών συντονισμού της αντίδρασης, αλλά «οι Δανοί δεν έχουν ακόμη ενημερώσει τους Ευρωπαίους συμμάχους τους για το είδος της συγκεκριμένης υποστήριξης που επιθυμούν να λάβουν».

Η Γροιλανδία βρίσκεται σε στρατηγική θέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, γεγονός που την καθιστά κρίσιμο σημείο για το αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας επί δεκαετίες. Ο ορυκτός της πλούτος ευθυγραμμίζεται επίσης με τη φιλοδοξία της Ουάσινγκτον να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα.