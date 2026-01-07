Γροιλανδία: Κοινό σχέδιο για πιθανή εισβολή Τραμπ αναζητούν οι Ευρωπαίοι - Οι πρώτες συναντήσεις

Διαβουλεύσεις φαίνεται να υπάρχουν τις τελευταίες ώρες μεταξύ των Ευρωπαίων για τη διαμόρφωση μιας οργανωμένης και συλλογικής απάντησης στις ανοιχτές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Γαλλία δήλωσε ότι συνεργάζεται με τους συμμάχους της για το πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση εισβολής των ΗΠΑ στη Γροιλανδία.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί σε συνάντηση με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας και της Πολωνίας σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Φωτό: Unsplash

«Θέλουμε να αναλάβουμε δράση, αλλά θέλουμε να το κάνουμε μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Από την πλευρά της, η Δανία δήλωσε ότι σε περίπτωση που οι ΗΠΑ - ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ - εισβάλουν ή καταλάβουν τη Γροιλανδία, η οποία αποτελεί μέρος του δανικού βασιλείου, αυτό θα σηματοδοτήσει το τέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας και της «ασφάλειας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Γάλλος ΥΠΕΞ: «Ο Ρούμπιο μου απέκλεισε το ενδεχόμενο εισβολής»

Την Τρίτη (6/1), αφότου ένας από τους κορυφαίους βοηθούς του Τραμπ υπαινίχθηκε ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν τον έλεγχο της Αρκτικής περιοχής με τη βία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συσπειρώθηκαν γύρω από τη Δανία και τη Γροιλανδία σε μια σπάνια επίπληξη προς τον Λευκό Οίκο, δηλώνοντας ότι η Γροιλανδία «ανήκει στον λαό της».

Παρά ταύτα, την Τρίτη το βράδυ, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ και η ομάδα του εξετάζουν «μια σειρά επιλογών» για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του αμερικανικού στρατού, η οποία, όπως είπε, είναι «πάντα μια επιλογή».

Φωτό: Unsplash

Ωστόσο, ο Μπαρό είπε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, του είπε ότι είχε «αποκλείσει το ενδεχόμενο εισβολής» στη Γροιλανδία.

«Εγώ ο ίδιος ήμουν χθες στο τηλέφωνο με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο... ο οποίος επιβεβαίωσε ότι αυτή δεν ήταν η προσέγγιση που ακολουθείται», είπε.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει εδώ και καιρό ενδιαφέρον για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα το Σάββατο, κατά την οποία τα στρατεύματα απομάκρυναν τον πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, η ρητορική της κυβέρνησης Τραμπ - και, στη συνέχεια, οι διεθνείς εντάσεις - έχουν εκτοξευθεί σε νέα ύψη, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την επιβίωση του ΝΑΤΟ.

Διπλωματικός αγώνας από τη Δανία

Το βράδυ της Τρίτης, το δανικό κοινοβούλιο πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσει την πρωτοφανή κατάσταση.

Ο Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, και η ομόλογός του από τη Γροιλανδία, Βίβιαν Μότζφελντ, ζητούν επείγουσα συνάντηση με τον Ρούμπιο.

«Θα θέλαμε να προσθέσουμε κάποια λεπτομέρεια στη συζήτηση», δήλωσε ο Ράσμουσεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι φωνές πρέπει να αντικατασταθούν από έναν πιο λογικό διάλογο. Τώρα».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Γροιλανδία είναι «γεμάτη κινεζικά και ρωσικά πλοία» και ότι η Δανία είναι ανίκανη να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία, την οποία ο πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

«Ο Τραμπ λέει ψέματα για ρωσικά και κινεζικά πλοία στη Γροιλανδία»

Ο Ράσμουσεν όμως δήλωσε μετά την έκτακτη συνάντηση ότι οι ΗΠΑ έδιναν μια ψευδή εικόνα για το τι συνέβαινε στη Γροιλανδία.

«Η εικόνα που παρουσιάζεται για ρωσικά και κινεζικά πλοία ακριβώς μέσα στο φιόρδ Νουούκ και για τεράστιες κινεζικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται δεν είναι σωστή», σημείωσε.

Unsplash

Η κατάσταση, είπε ο Ράσμουσεν, «βασίζεται σε μια εσφαλμένη ερμηνεία του τι συμβαίνει πάνω και τι κάτω».

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι η χώρα δεν έκανε αρκετά για να προστατεύσει τη Γροιλανδία. «Έχουμε επενδύσει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια κορώνες (13,4 δισεκατομμύρια ευρώ) σε δυνατότητες ασφαλείας», είπε.