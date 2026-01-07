Οι ΗΠΑ κατέλαβαν και δεύτερο πλοίο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα μετά το ρωσικό δεξαμενόπλοιο

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι κατέσχεσε (και) δεύτερο πετρελαιοφόρο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, αυτή τη φορά στην Καραϊβική.

Σύμφωνα με τη Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ, το πλοίο, ένα «δεξαμενόπλοιο σκοτεινού στόλου» διεξήγαγε «παράνομες δραστηριότητες» και συνελήφθη σε επιχείρηση πριν από την αυγή.



«Το απαγορευμένο πλοίο, M/T Sophia, επιχειρούσε σε διεθνή ύδατα και διεξήγαγε παράνομες δραστηριότητες στην Καραϊβική Θάλασσα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο αμερικανικός στρατός.

Η επιχείρηση διεξήχθη υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Πολέμου με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή συνοδεύει το M/T Sophia στις ΗΠΑ.

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.



The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

Πετρελαιοφόρο υπό ρωσική σημαία στον βόρειο Ατλαντικό

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν στον βόρειο Ατλαντικό ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία που καταδίωκε επί μέρες η αμερικανική Ακτοφυλακή στο πλαίσιο του αποκλεισμού που επιβάλλει η Ουάσιγκτον με στόχο δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τη Βενεζουέλα.



«Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σε συντονισμό με το υπουργείο Πολέμου, ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη του Bella 1 για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων» έγραψε στην πλατφόρμα X η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για την Ευρώπη.

Η προσπάθεια για την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου ήταν σε εξέλιξη αφού το τάνκερ διέφυγε του αμερικανικού ναυτικού «αποκλεισμού» δεξαμενοπλοίων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και απέκρουσε προσπάθειες δυνάμεων της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ να επιβιβασθούν σ' αυτό.

Όπως είναι ήδη γνωστό το πετρελαιοφόρο άλλαξε το όνομά του από Bella 1 σε Marinera και υιοθέτησε τη ρωσική σημαία, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών αναλύσεων Windward. Η Windward ανέφερε επίσης ότι το πετρελαιοφόρο ζωγράφισε μια ρωσική σημαία στο κύτος του για να αποφύγει τη σύλληψη από την Αμερικανική Ακτοφυλακή.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα πλοία που φέρουν τη σημαία μιας χώρας βρίσκονται υπό την προστασία της εν λόγω χώρας. Και η Wall Street Journal ανέφερε νωρίτερα ότι η Ρωσία συνόδευε το πλοίο με ένα υποβρύχιο ενώ το BBC κάνει λόγο και για άλλες ναυτικές δυνάμεις.