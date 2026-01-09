Καραϊβική: Τρίτη κατάσχεση δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ - Είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα

Σε νέα επίδειξη ισχύος προχώρησαν οι ΗΠΑ, κατασχέτοντας το δεξαμενόπλοιο Olina στην Καραϊβική, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή (9/1). Πρόκειται για το πέμπτο πλοίο που μπαίνει στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο της εντεινόμενης προσπάθειας να περιοριστούν οι εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, το Olina φέρεται να χρησιμοποιούσε ψευδή σημαία Ανατολικού Τιμόρ, όπως προκύπτει από τη δημόσια βάση δεδομένων ναυτιλίας Equasis. Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα και επέστρεφε στην περιοχή, όπως ανέφερε πηγή του κλάδου με άμεση γνώση της υπόθεσης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε πριν από την αυγή, όταν πεζοναύτες και ναύτες της Κοινής Ομάδας Εργασίας Southern Spear, που επιχειρεί από το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, κατέλαβαν το πλοίο στην Καραϊβική Θάλασσα «χωρίς περιστατικά», σύμφωνα με ανακοίνωση της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ στο X.

«Για άλλη μια φορά, οι κοινές διατλαντικές δυνάμεις μας έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για εγκληματίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνει πηγή του κλάδου, το Olina είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα πλήρως φορτωμένο με πετρέλαιο, ως μέρος στολίσκου που κινήθηκε λίγο μετά τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου. Το πλοίο φέρεται να επέστρεφε και πάλι πλήρως φορτωμένο, μετά τον αμερικανικό αποκλεισμό των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας.