Καραϊβική: Εντυπωσιακό βίντεο από τη στιγμή που Αμερικάνοι στρατιώτες καταλαμβάνουν δεξαμενόπλοιο

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που Αμερικανοί στρατιωτικοί καταλαμβάνουν δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα στην Καραϊβική ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο δημοσίευσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβιβάστηκε σε δύο πετρελαιοφόρα σε μια «μεθοδική και συντονισμένη» επιχείρηση.

Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακοινώσει ότι κατέσχεσαν στον βόρειο Ατλαντικό ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία που καταδίωκε επί μέρες η αμερικανική Ακτοφυλακή στο πλαίσιο του αποκλεισμού που επιβάλλει η Ουάσιγκτον με στόχο δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τη Βενεζουέλα.

Η Νόεμ ανέφερε ότι το ένα πλοίο βρισκόταν στον Βόρειο Ατλαντικό, ενώ το άλλο σε διεθνή ύδατα κοντά στην Καραϊβική. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν με διαφορά λίγων ωρών μεταξύ τους, προσθέτει.

Τα πετρελαιοφόρα, το «Marinera» και το «Sophia», «είχαν αγκυροβολήσει τελευταία στη Βενεζουέλα ή ήταν καθ' οδόν προς αυτή», πρόσθεσε η κυρία Νόεμ.

Το «Marinera» προσπαθούσε «να αποφύγει την Ακτοφυλακή για εβδομάδες», αναφέρει.

Η ανάρτησή της περιλαμβάνει ένα σύντομο βίντεο που δείχνει θερμικές εικόνες ατόμων που αποτυπώνονται να επιβιβάζονται στο «Sophia» κατεβαίνοντας από ελικόπτερο. Στη συνέχεια, περίπου 10 άτομα φαίνονται στο κατάστρωμα του σκάφους.

In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026

«Το απαγορευμένο πλοίο, M/T Sophia, επιχειρούσε σε διεθνή ύδατα και διεξήγαγε παράνομες δραστηριότητες στην Καραϊβική Θάλασσα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο αμερικανικός στρατός. Η επιχείρηση διεξήχθη υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Πολέμου με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή συνοδεύει το M/T Sophia στις ΗΠΑ.