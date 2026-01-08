Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκεζ «κλείνει» το μάτι στον Τραμπ για το πετρέλαιο μετά την κατάληψη των τάνκερ

Το άνοιγμα της αγοράς πετρελαίου με τις ΗΠΑ με στόχο να εξομαλυνθούν οι σχέσεις με τη Ουάσιγκτον τόνισε η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, στον λόγο που εκφώνησε μετά την ορκωμοσία της την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Η Ροντρίγκεζ δήλωσε ότι η επίθεση των ΗΠΑ με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από την ηγεσία ο προκάτοχός της, Νικολάς Μαδούρο, «στίγμασε» τις σχέσεις των χωρών, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν ήταν ασυνήθιστο ή παράτυπο» να γίνονται εμπορικές συναλλαγές με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι η Βενεζουέλα ήταν «ανοιχτή σε ενεργειακές σχέσεις όπου όλα τα μέρη ωφελούνται».

Στην προσπάθειά του να θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό του το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, ο Τραμπ διέταξε την κατάληψη δυο δεξαμενόπλοιων, ένα εκ των οποίων φέρεται να συνδέεται με τη Βενεζουέλα, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα διαχειρίζεται όλες τις πωλήσεις μελλοντικής παραγωγής αργού πετρελαίου της χώρας και θα επιβλέπει την πώλησή του παγκοσμίως.

«Θα διαθέσουμε στην αγορά το αργό πετρέλαιο που προέρχεται από τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ. «Πρώτα αυτό το εφεδρικό απόθεμα και στη συνέχεια επ' αόριστον θα πουλήσουμε την παραγωγή που προέρχεται από τη Βενεζουέλα στην αγορά».

Βανς: Θα το πουλάνε μόνο αν εξυπηρετεί το συμφέρον μας

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Βανς δήλωσε ότι η Βενεζουέλα θα μπορεί να πουλήσει το πετρέλαιό της μόνο εάν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

«Ελέγχουμε τους ενεργειακούς πόρους και λέμε στο καθεστώς ότι επιτρέπεται να πουλάτε πετρέλαιο εφόσον εξυπηρετείτε το εθνικό συμφέρον της Αμερικής, δεν επιτρέπεται να το πουλήσετε αν δεν μπορείτε να εξυπηρετήσετε το εθνικό συμφέρον της Αμερικής», είπε ο Βανς.

Την Τρίτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια συμφωνία για πρόσβαση σε αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας αξίας έως και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα σημάδι ότι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Βενεζουέλας ανταποκρίνονται στο αίτημα του Τραμπ να ανοιχτούν στις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες ή να διακινδυνεύσουν περισσότερη στρατιωτική επέμβαση.

Εκτός από το συνεχιζόμενο εμπάργκο στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας, το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ δήλωσε ότι «το μόνο πετρέλαιο που θα μεταφέρεται προς και από τη Βενεζουέλα» θα γίνεται μέσω εγκεκριμένων διαύλων, σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας.

Αυτό το επίπεδο ελέγχου επί των μεγαλύτερων αποδεδειγμένων αποθεμάτων αργού πετρελαίου στον κόσμο θα μπορούσε να δώσει στην κυβέρνηση Τραμπ ευρύτερο έλεγχο των προμηθειών πετρελαίου παγκοσμίως με τρόπους που θα της επιτρέψουν να επηρεάσει τις τιμές. Από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Τραμπ συνεχίζει να υπόσχεται ότι οι ΗΠΑ θα «κυβερνήσουν» τη χώρα, παρά την αντίδραση της Ροντρίγκεζ.

Πετρελαϊκές εταιρείες ζητούν εγγυήσεις από τον Τραμπ

Την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Βενεζουέλα θα αγοράζει προϊόντα που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ μόνο με τα κέρδη που θα αποκομίζει από οποιαδήποτε συμφωνία συνάψει με την Ουάσιγκτον για την πώληση πετρελαίου. «Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράζει ΜΟΝΟ αμερικανικά προϊόντα, με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα μας συμφωνία πετρελαίου», ανέφερε ο πρόεδρος σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τους επικεφαλής μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή για να συζητήσουν τρόπους αύξησης της παραγωγής πετρελαίου της Βενεζουέλας. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες πιέζουν για «σοβαρές εγγυήσεις» από την Ουάσιγκτον πριν πραγματοποιήσουν μεγάλες επενδύσεις στη Βενεζουέλα.

Οι Financial Times ανέφεραν ότι τα στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου αναμένεται να πιέσουν τον πρόεδρο να παράσχει ισχυρές νομικές και οικονομικές εγγυήσεις προτού συμφωνήσουν να δεσμεύσουν κεφάλαια στη Βενεζουέλα. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν πει τις τελευταίες εβδομάδες σε στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου των ΗΠΑ ότι θα πρέπει να επιστρέψουν γρήγορα στη Βενεζουέλα και να επενδύσουν σημαντικά κεφάλαια στη χώρα για να αναζωογονήσουν την κατεστραμμένη πετρελαϊκή βιομηχανία, ανέφερε το Reuters νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Θρήνος στις κηδείες των νεκρών από τη στρατιωτική επιχείρηση

Πάντως, στο εσωτερικό της χώρας της Λατινικής Αμερικής επικρατεί αβεβαιότητα αφού η χώρα παραμένει διχασμένη μετά τη σύλληψη του ηγέτη τους.

Παράλληλα, στο Καράκας πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση. Συγγενείς με δάκρυα στα μάτια, φέρετρα καλυμμένα με σημαίες της χώρας, ομιλίες για «το θάρρος», «την ανδρεία», την «τιμή», την «πίστη» των πεσόντων... Στεφάνια με λουλούδια και φωτογραφίες των νεκρών συνόδευαν τα φέρετρα, όπως και τιμητικά αγήματα.

«Αυτοί που πεθαίνουν για να υπερασπιστούν ζωή δεν μπορούν να χαρακτηριστούν νεκροί», αναφέρει κείμενο που συνοδεύει ένα από τα βίντεο, αναπαράγοντας στίχο γνωστού τραγουδιστή στη Βενεζουέλα, του Αλί Πριμέρα.

Τουλάχιστον ένας άμαχος και 55 στρατιωτικοί από τη Βενεζουέλα και την Κούβα σκοτώθηκαν στην επίθεση των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ κήρυξε την Τρίτη επταήμερο εθνικό πένθος. «Οι εικόνες των πτωμάτων μου τρύπησαν την ψυχή, όμως ξέρω ότι έπεσαν μάρτυρες γι’ αυτή τη δημοκρατία», είπε.

Ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο δήλωσε την Κυριακή ότι σωματοφύλακες του προέδρου Μαδούρο δολοφονήθηκαν «εν ψυχρώ» από τα αμερικανικά στρατεύματα, που βομβάρδισαν την πρωτεύουσας Καράκας και τοποθεσίες σε άλλες τρεις πολιτείες στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αιχμαλώτιση του αρχηγού του κράτους.