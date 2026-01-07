Ρούμπιο: Γεωπολιτικός μοχλός το πετρέλαιο της Βενεζουέλας - Επαρκείς οι ενεργειακές ανάγκες των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε τη στάση της Ουάσιγκτον αναφορικά με τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να αναλάβουν άμεσα τη διαχείριση ή την εκμετάλλευσή τους.

Σε δηλώσεις του, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή εγχώρια ενεργειακά αποθέματα και δεν έχουν ανάγκη το βενεζουελάνικο πετρέλαιο για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Όπως τόνισε, βασικός στόχος της αμερικανικής πολιτικής είναι η αποτροπή της επιρροής χωρών όπως η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν στην ενεργειακή βιομηχανία της Βενεζουέλας.

Συνεχίζεται το καθεστώς του εμπάργκο πετρελαίου

Η Ουάσιγκτον σκοπεύει να διατηρήσει το καθεστώς κυρώσεων και το εμπάργκο πετρελαίου ως εργαλείο πίεσης, επιδιώκοντας πολιτικές και θεσμικές αλλαγές στη χώρα.

Ο Ρούμπιο διευκρίνισε ότι η στρατηγική αυτή δεν αποσκοπεί στον έλεγχο των φυσικών πόρων της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ, αλλά στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα αποτρέψει την ενίσχυση ανταγωνιστικών γεωπολιτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού ΥΠΕΞ έρχονται να μετριάσουν προηγούμενες αναφορές περί άμεσης αμερικανικής εμπλοκής στη διαχείριση της χώρας, δίνοντας έμφαση στη χρήση διπλωματικών και οικονομικών μέσων ως βασικών εργαλείων της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Βενεζουέλα.