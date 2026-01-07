Ρώσος αξιωματούχος απειλεί τις ΗΠΑ με πυρηνικά αντίποινα μετά την κατάσχεση των δεξαμενόπλοιων

Ένα υψηλόβαθμο μέλος της Ρωσικής Δούμας απείλησε με ανατριχιαστικό τρόπο τις ΗΠΑ μετά την κατάσχεση των δύο πετρελαιοφόρων που πιστεύεται ότι ανήκουν σε «στόλο-φάντασμα».

Ο Aleksey Zhuravlyov, αναπληρωτής επικεφαλής της επιτροπής άμυνας, έφτασε στο σημείο να υπονοήσει ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα ως απάντηση, σύμφωνα με το «στρατιωτικό δόγμα» της χώρας.



Ο ίδιος παρομοίασε την κατάσχεση του Marinera, που προηγουμένως ονομαζόταν Bella 1, με «επίθεση σε ρωσικό έδαφος» καθώς κυμάτιζε υπό ρωσική σημαία. Όπως είπε: «Πρέπει να δώσουμε μια στρατιωτική απάντηση: επίθεση με τορπίλες ή βύθιση μερικών αμερικανικών σκαφών. Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από πειρατεία: η κατάσχεση ενός πολιτικού σκάφους από το ένοπλο Ναυτικό των ΗΠΑ».



«Είναι ουσιαστικά το ίδιο με επίθεση σε ρωσικό έδαφος, καθώς στο δεξαμενόπλοιο κυμάτιζε η σημαία μας».



«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να αντιδράσουμε αποφασιστικά και γρήγορα - το στρατιωτικό μας δόγμα προβλέπει ακόμη και τη χρήση πυρηνικών όπλων ως απάντηση σε μια τέτοια επίθεση».



«Ειδικά επειδή, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ένα ρωσικό υποβρύχιο και μερικά άλλα ρωσικά στρατιωτικά πλοία βρίσκονταν κάπου κοντά στο σκάφος».



Νωρίτερα σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών καταδίκασε την ενέργεια των ΗΠΑ, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του: «Κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει βία εναντίον πλοίων που είναι νόμιμα καταχωρημένα σε δικαιοδοσίες άλλων χωρών».



Μια επίθεση σε αμερικανικά πλοία από τη Ρωσία θα μπορούσε να σύρει ολόκληρη τη δυτική στρατιωτική συμμαχία στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ ορίζει ότι μια επίθεση σε ένα μέλος της συμμαχίας θεωρείται επίθεση σε όλα, όπως τονίζει η βρετανική Express.



In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026

Το Marinera βρίσκεται υπό έλεγχο από τον περασμένο μήνα, όταν η ακτοφυλακή των ΗΠΑ επιχείρησε να επιβιβαστεί σε αυτό στην Καραϊβική, αφού εξασφάλισε ένταλμα σύλληψης για φερόμενες παραβιάσεις των αμερικανικών κυρώσεων και ισχυρισμούς ότι το πλοίο είχε μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο.

Η επιχείρηση απέτυχε όταν το πλοίο άλλαξε ξαφνικά πορεία, άλλαξε το όνομά του και μετονομάστηκε από τη Γουιάνα στη Ρωσία.

Η κίνησή του προς την Ευρώπη έγινε με την ανάπτυξη περίπου 10 αμερικανικών μεταγωγικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων πριν από την επιβίβασή του.