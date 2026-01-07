Γροιλανδία: Η μάχη για τον έλεγχο της Αρκτικής – Γιατί ο Τραμπ «διαβάζει» τον χάρτη αλλιώς

Η Γροιλανδία, το μεγαλύτερο νησί του πλανήτη, δεν είναι πλέον ένας απομακρυσμένος «παγωμένος γίγαντας», αλλά το στρατηγικό «φιλέτο» που προκαλεί τη μεγαλύτερη διπλωματική κρίση των τελευταίων δεκαετιών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως η προσάρτησή της είναι «ζήτημα εθνικής ασφαλείας», δεν αναφέρεται σε μια παρορμητική κίνηση, αλλά σε μια ψυχρή στρατιωτική και οικονομική εξίσωση που βάζει στο στόχαστρο τη Ρωσία και την Κίνα.

Για να κατανοήσει κανείς τη στρατιωτική εμμονή της Ουάσιγκτον, πρέπει να εγκαταλείψει τον παραδοσιακό «παιδικό» χάρτη του Μερκάτορα και να κοιτάξει τη Γη από τον Βόρειο Πόλο. Η Μόσχα έχει συγκεντρώσει το σύνολο της πυρηνικής της ισχύος στη χερσόνησο Κόλα, δίπλα στη Φινλανδία. Εκεί βρίσκονται τα σιλό των διηπειρωτικών πυραύλων (ICBM), οι βάσεις των πυρηνικών υποβρυχίων και τα στρατηγικά βομβαρδιστικά.

Η συντομότερη τροχιά πτήσης για οποιονδήποτε ρωσικό πύραυλο προς τις ΗΠΑ περνά αναγκαστικά πάνω από τη Γροιλανδία. Στην επιχειρησιακή λογική των ΗΠΑ, η Γροιλανδία είναι το ιδανικό σημείο για την αναχαίτιση αυτών των απειλών στο απόγειό τους — το υψηλότερο σημείο της τροχιάς τους. Για να καταρριφθεί ένας πύραυλος στο απόγειο, ο αναχαιτιστής πρέπει να βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Αυτό το σημείο είναι η Γροιλανδία.

Το «βόρειο πέρασμα» και ο κινεζικός δάκτυλος

Πέρα από τον ρωσικό στρατιωτικό κίνδυνο, η Ουάσιγκτον βλέπει τη Γροιλανδία ως το «κλειδί» για τον έλεγχο των νέων εμπορικών δρόμων. Η κλιματική αλλαγή ανοίγει το Βόρειο Πέρασμα, μια διαδρομή που επιτρέπει σε κινεζικά πλοία να φτάνουν στο Ρότερνταμ ταχύτερα από ό,τι μέσω του Σουέζ, χωρίς τους περιορισμούς μεγέθους «Suezmax».

Η οικονομική επιτάχυνση του εμπορίου Κίνας-ΕΕ μέσω της Αρκτικής συνοδεύεται από μια σκοτεινή στρατιωτική πτυχή: την κάθοδο κινεζικών υποβρυχίων στον Βόρειο Ατλαντικό. Η βορειοανατολική ακτή της Γροιλανδίας αποτελεί το μοναδικό σημείο από το οποίο οι ΗΠΑ μπορούν να ελέγξουν αυτή τη νέα «λεωφόρο» ισχύος.

Η Ευρώπη σε συναγερμό - Το σχέδιο απάντησης της Γαλλίας

Οι απειλές του Λευκού Οίκου για χρησιμοποίηση του αμερικανικού στρατού προκειμένου να ελεγχθεί το νησί έχουν προκαλέσει «σεισμό» στις Βρυξέλλες. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, επιβεβαίωσε ότι η Γαλλία, η Γερμανία και η Πολωνία (το τρίγωνο της Βαϊμάρης) επεξεργάζονται ήδη ένα κοινό σχέδιο απάντησης στις αμερικανικές πιέσεις.

Η Δανία, μέσω της πρωθυπουργού Μέττε Φρεντέρικσεν, παραμένει ανένδοτη. «Η Γροιλανδία δεν πωλείται». Ωστόσο, η πίεση είναι ασφυκτική. Αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε μονομερείς ενέργειες, το ΝΑΤΟ κινδυνεύει με διάλυση, καθώς θα πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα μέλος της Συμμαχίας απειλεί ευθέως την εδαφική κυριαρχία ενός άλλου» τόνισε.

Ένας χάρτης που αλλάζει τον κόσμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν «τρελάθηκε» με τη Γροιλανδία. Φαίνεται ότι ο ίδιος και το επιτελείο του διάβαζαν τον χάρτη της επόμενης δεκαετίας. Είδε ότι η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται βόρεια και ότι οι πάγοι που λιώνουν αποκαλύπτουν έναν νέο κόσμο συγκρούσεων. Για τις ΗΠΑ, η Γροιλανδία δεν είναι απλώς γη, είναι η απόλυτη εγγύηση ελέγχου, ασφάλειας και μέλλοντος απέναντι στον άξονα Ρωσίας-Κίνας.