Reuters: Οι ΗΠΑ σκέφτονται 10.000–100.000 δολάρια ανά Γροιλανδό - Δέλεαρ για την Αρκτική

Σενάρια που προκαλούν έντονες αντιδράσεις φαίνεται πως εξετάζονται στον Λευκό Οίκο, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να συζήτησαν το ενδεχόμενο εφάπαξ μεγάλων χρηματικών πληρωμών προς τους κατοίκους της Γροιλανδίας, με στόχο να τους πείσουν να αποσχιστούν από τη Δανία και να ενταχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, τα ποσά που έπεσαν στο τραπέζι κυμαίνονται από 10.000 έως 100.000 δολάρια ανά άτομο, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί οι λεπτομέρειες ή ο τρόπος υλοποίησης ενός τέτοιου σχεδίου.

Η Γροιλανδία, υπερπόντιο έδαφος της Δανίας με πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκους, βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο αμερικανικού ενδιαφέροντος, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει συχνά το ζήτημα της «απόκτησής» της, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας και στρατηγικής σημασίας.

Ωστόσο, τόσο η Κοπεγχάγη όσο και οι αρχές στο Νουούκ ξεκαθαρίζουν πως «η Γροιλανδία δεν πωλείται».

«Αρκετά πια… τέλος στις φαντασιώσεις περί προσάρτησης», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, μετά τις νέες δηλώσεις Τραμπ.

Αντιδράσεις από την Ευρώπη

Τα σχόλια από την Ουάσινγκτον προκάλεσαν έντονη αντίδραση στην Ευρώπη. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, Βρετανία και Δανία εξέδωσαν κοινή δήλωση, υπογραμμίζοντας ότι μόνο η Γροιλανδία και η Δανία μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον των σχέσεών τους.

Ο Λευκός Οίκος, ερωτηθείς για τα σενάρια πληρωμών, παρέπεμψε σε δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου Καρολίν Λίβιτ, η οποία παραδέχτηκε ότι εξετάζεται «πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια πιθανή αγορά». Παράλληλα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί με τον Δανό ομόλογό του στην Ουάσινγκτον.

Σχέδια και «ελεύθερη σύνδεση»

Μεταξύ των επιλογών που συζητούνται φέρεται να είναι και ένα Σύμφωνο Ελεύθερης Σύνδεσης (COFA), αντίστοιχο με αυτά που έχουν υπογραφεί με κράτη του Ειρηνικού. Ένα τέτοιο σενάριο θα προϋπέθετε πάντως την απόσχιση της Γροιλανδίας από τη Δανία, κάτι που παραμένει πολιτικά και οικονομικά αμφιλεγόμενο.

Παρότι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολλοί Γροιλανδοί επιθυμούν ανεξαρτησία, η πλειοψηφία δεν βλέπει θετικά την ένταξη στις ΗΠΑ, με το οικονομικό κόστος της αποχώρησης από τη Δανία να αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι συζητήσεις γύρω από τη Γροιλανδία γίνονται όλο και πιο σοβαρές, με το γεωπολιτικό παιχνίδι στην Αρκτική να μπαίνει σε νέα, αχαρτογράφητα νερά.