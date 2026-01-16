Σφοδρά «πυρά» Ρωσίας σε ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία - «Στρατιωτικοποιούν την Αρκτική»

Σφοδρή επίθεση στο NATO εξαπέλυσε ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Δανία, Βλαντίμιρ Μπάρμπιν, κατηγορώντας τη Συμμαχία ότι επιχειρεί να στρατιωτικοποιήσει την Αρκτική, με φόντο τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περί «απόκτησης» της Γροιλανδίας και τις ανακοινώσεις ευρωπαϊκών χωρών για ανάπτυξη στρατευμάτων στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Μπάρμπιν υποστήριξε ότι κράτη-μέλη του NATO, ανάμεσά τους και η Δανία, επικαλούνται μια «υποτιθέμενη απειλή» από τη Ρωσία και την Κίνα, προκειμένου να ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Αρκτική.

Ο Ρώσος πρεσβευτής κατηγόρησε την Κοπεγχάγη ότι έχει υιοθετήσει «συγκρουσιακή προσέγγιση», εμπλέκοντας το NATO και κλιμακώνοντας τις στρατιωτικές εντάσεις σε μια περιοχή που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ζώνη χαμηλής έντασης.

«Η Ρωσία δεν επιδιώκει την κατάληψη εδαφών»

«Η Ρωσία δεν καταρτίζει σχέδια επίθεσης εναντίον των γειτόνων της στην Αρκτική, δεν τους απειλεί με στρατιωτική δράση και δεν επιδιώκει την κατάληψη εδαφών τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπάρμπιν, αφήνοντας σαφείς αιχμές προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, η Μόσχα έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι δεν θα ανεχθεί την υπονόμευση των συμφερόντων της στην Αρκτική. Η Ρωσία, με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στον Αρκτικό Ωκεανό, θεωρεί την περιοχή κομβικής σημασίας για τη γεωπολιτική και οικονομική της ισχύ, αξιοποιώντας ολοένα και περισσότερο τις θαλάσσιες οδούς και ενισχύοντας τη στρατιωτική της παρουσία.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται με πιέσεις ώστε οι ΗΠΑ να «αποκτήσουν» τη Γροιλανδία, επικαλούμενος λόγους «εθνικής ασφάλειας» και τους κινδύνους που, κατά τον ίδιο, απορρέουν από την παρουσία της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή, χωρίς να αποκλείει ακόμα και τη στρατιωτική επιλογή.

Μετά τις ανεπιτυχείς συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν προχθές στην Ουάσιγκτον για την αποκλιμάκωση της έντασης, κράτη-μέλη της ΕΕ, μεταξύ αυτών η Γερμανία και η Γαλλία, ανακοίνωσαν την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στη νήσο, στο πλαίσιο αποστολής στήριξης προς τη Δανία, εντείνοντας περαιτέρω τις ανησυχίες για κλιμάκωση στην Αρκτική.