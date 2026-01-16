Ο Τραμπ απειλεί με νέους δασμούς τις χώρες που αντιτίθενται στην κατάληψη της Γροιλανδίας

Ευθείες απειλές στα κράτη που δεν συμφωνούν στα σχέδια κατάληψης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ εξαπέλυσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύοντας πως αν επιμένουν στις θέσεις του θα επιβάλλει περεταίρω δασμούς.

Ο Τραμπ δήλωσε σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο ότι «μπορώ να επιβάλω δασμούς σε χώρες που δεν συμφωνούν με τη Γροιλανδία, επειδή χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια».

Στη Γροιλανδία εκπρόσωποι του Κογκρέσου

Καθώς ο Τραμπ μιλούσε, μια διακομματική αντιπροσωπεία του Κογκρέσου επισκεπτόταν τη Γροιλανδία για να δείξει την υποστήριξή της στην περιοχή. Η 11μελής ομάδα περιλάμβανε εκπροσώπους του Ρεπουμπλικανικού κόμματος που εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τις εκκλήσεις του προέδρου προς τις ΗΠΑ να αποκτήσουν με κάποιο τρόπο τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ο επικεφαλής της ομάδας, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Κουνς, δήλωσε ότι το ταξίδι τους είχε ως στόχο να ακούσουν τους ντόπιους και να μεταφέρουν τις απόψεις τους στην Ουάσινγκτον «για να μειώσουν την ένταση που έχει προκληθεί».

Η στρατηγική θέση της Γροιλανδίας

Η Γροιλανδία είναι μια αραιοκατοικημένη αλλά πλούσια σε πόρους περιοχή και η θέση της ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και την Αρκτική την καθιστά ιδανική για συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση πυραυλικών επιθέσεων και για την παρακολούθηση σκαφών στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη περισσότερους από 100 στρατιωτικούς μόνιμα σταθμευμένους στη βάση Πιτουφίκ - μια εγκατάσταση που λειτουργεί από τους ΗΠΑ από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες συμφωνίες με τη Δανία, οι ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα να αποβιβάζουν όσα στρατεύματα θέλουν στη Γροιλανδία.

Η Δανία έχει προειδοποιήσει ότι η στρατιωτική δράση θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ καθώς αυτό λειτουργεί με βάση την αρχή ότι οι σύμμαχοι οφείλουν να βοηθούν ο ένας τον άλλον σε περίπτωση εξωτερικής επίθεσης. Έτσι λοιπόν, οι Ευρωπαίοι εταίροι της Δανίας έχουν συσπειρωθεί υπέρ της δηλώνοντας ότι η περιοχή της Αρκτικής είναι εξίσου σημαντική για αυτούς και ότι η ασφάλειά της θα πρέπει να αποτελεί κοινή ευθύνη του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Για τον σκοπό αυτό, αρκετές χώρες, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν στείλει περιορισμένο αριθμό στρατευμάτων στη Γροιλανδία σε μια λεγόμενη «αποστολή αναγνώρισης»

