Κατέρρευσε σε ζωντανή σύνδεση η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας - «Οι τελευταίες ημέρες ήταν δύσκολες»

Είναι υπουργός Εξωτερικών στη Γροιλανδία, μια χώρα που οι περισσότεροι από εμάς ίσως να μην γνωρίζαμε καν πού βρίσκεται, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα. Μέχρι να μπει στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ. Πλέον, καλείται να υψώσει ανάστημα απέναντι στην υπερδύναμη του πλανήτη και είναι φυσικό η πίεση να είναι μεγάλη.

Περιγράφοντας τις τελευταίες ημέρες και μετά τη συνάντησή της με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, η Βίβιαν Μότζφελντ ξέσπασε σε δάκρυα καθώς περιέγραψε την «έντονη πίεση» που ασκούν οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει την περιοχή.



Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας ήταν μία από τους υπουργούς Εξωτερικών που συναντήθηκαν με τον Τζέι Ντι Βανς στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν το μέλλον της επικράτειας της Δανίας.



Η Βίβιαν Μότζφελντ και ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν είχαν συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καταλήγοντας σε «θεμελιώδη διαφωνία», οπως περιγράφει ο Independent.

«Εργαζόμαστε πολύ σκληρά στο υπουργείο μας, παρόλο που δεν είμαστε πολλοί», δήλωσε στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα KNR μετά τις συνομιλίες η Βίβιαν Μότζφελντ. «Κανονικά δεν θα ήθελα να πω αυτά τα λόγια, αλλά θα τα πω: είμαστε πολύ δυνατοί. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αλλά τις τελευταίες ημέρες, φυσικά...»



Η Μότζφελντ ξέσπασε για λίγο και προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά της καθώς έλεγε: «Ω, νιώθω πολύ συγκινημένη. Είμαι συγκλονισμένη. Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Οι προετοιμασίες μας και η αυξανόμενη πίεση, ήταν έντονες».



Greenland’s Foreign Minister Vivian Motzfeldt gets visibly emotional, briefly breaks down on live interview:



“We are doing our utmost. But the last days, naturally… oh, I am getting very emotional. I am overwhelmed.” pic.twitter.com/8v5vHoAk0Y — Clash Report (@clashreport) January 15, 2026

Στρατιωτικές ενισχύσεις στη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει την περιοχή, την οποία έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι είναι απαραίτητη για την «εθνική ασφάλεια».



Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έστειλαν στρατιωτικές ενισχύσεις στη Γροιλανδία σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν την άμυνά της εν μέσω της αβεβαιότητας. Μια μικρή ομάδα γαλλικού στρατιωτικού προσωπικού, αποτελούμενη από 15 άτομα, έφτασε στην πρωτεύουσα της περιοχής, Νουούκ, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2025.

Η Φινλανδία στέλνει δύο στρατιωτικούς αξιωματικούς συνδέσμους για μια αποστολή διερεύνησης γεγονότων, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει έναν στρατιωτικό αξιωματικό στην Αρκτική για να βοηθήσει.



Η Γερμανία ανέπτυξε μια ομάδα αναγνώρισης 13 ατόμων καθώς και ένα μεταγωγικό αεροσκάφος A400M, αλλά αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα παρέμεναν στην περιοχή μόνο μέχρι το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2025.



Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, η Σουηδία επιβεβαίωσε την ανάπτυξη στρατιωτικών αξιωματικών στην Αρκτική κατόπιν αιτήματος της Δανίας.