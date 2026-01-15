«Η Ισλανδία 52η πολιτεία των ΗΠΑ»: Θύελλα με το «αστείο» του υποψήφιου πρέσβη του Τραμπ στη χώρα

Μετά τη Γροιλανδία, η Ισλανδία; Αυτό αναρωτιούνται στη βορειοευρωπαϊκή χώρα, μετά το παράξενο «αστείο» του υποψηφίου που έχει επιλέξει ο Τραμπ για πρέσβη στην Ισλανδία, Μπίλι Λονγκ, ο οποίος δήλωσε ότι η χώρα θα γίνει η 52η πολιτεία των ΗΠΑ και ο ίδιος κυβερνήτης.

Ωστόσο, το χιούμορ του Μπίλι Λονγκ δεν φαίνεται να άρεσε καθόλου στους Ισλανδούς, καθώς προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας στην αμερικανική πρεσβεία.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών επικοινώνησε με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ισλανδία για να επαληθεύσει την αλήθεια των φερόμενων σχολίων», δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισλανδίας στο Politico.

Ο Λονγκ είναι πρώην Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από το Μιζούρι, τον οποίο ο Τραμπ πρότεινε να γίνει ο νέος απεσταλμένος των ΗΠΑ στην Ισλανδία, αντικαθιστώντας την Κάρριν Πάτμαν. Μετά τα σχόλια του Λονγκ, οι Ισλανδοί ξεκίνησαν καμπάνια συλλογής υπογραφών καλώντας την υπουργό Εξωτερικών Κατρίν Γκουναρσντότιρ να τον απορρίψει ως πρέσβη. Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί περίπου 2.000 υπογραφές.

«Θέλουμε άλλον πρέσβη»

«Αυτά τα λόγια του Μπίλι Λονγκ, τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προτείνει ως πρέσβη στην Ισλανδία, μπορεί να ειπώθηκαν με μισή καρδιά, αλλά είναι προσβλητικά για την Ισλανδία και τους Ισλανδούς, οι οποίοι έπρεπε να αγωνιστούν για την ελευθερία τους και ήταν πάντα φίλοι των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρει το κείμενο της καμπάνιας, προσθέτοντας ότι θέλουν έναν άλλο πρέσβη που θα δείχνει «περισσότερο σεβασμό στους Ισλανδούς».

Το αστείο του υποψηφίου πρέσβη για την Ισλανδία, ακούστηκε ακόμα πιο κακόγουστο εξαιτίας των διακηρυγμένων βλέψεων του Τραμπ να προσαρτήσει στις ΗΠΑ τη Γροιλανδία, η οποία αποτελεί ημιαυτόνομη περιοχή της Δανίας. Οι ΗΠΑ έχουν συνολικά 50 πολιτείες. Όταν ο Λονγκ έλεγε «52η Πολιτεία» ίσως εννοούσε ότι η Γροιλανδία αναμένεται να γίνει η 51η πολιτεία και θα ακολουθήσει η Γροιλανδία.