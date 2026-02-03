Η Κάγια Κάλας αρνείται τη ρήξη μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ και απορρίπτει τις εκκλήσεις για ευρωπαϊκό στρατό

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας προειδοποίησε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 κατά της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού στρατού, χαρακτηρίζοντας την ιδέα «εξαιρετικά επικίνδυνη», καθώς συνεχίζεται η συζήτηση για τις μελλοντικές αμυντικές δυνατότητες του μπλοκ.

Μιλώντας σε συνέδριο για την ασφάλεια στη Νορβηγία, η Κάλας δήλωσε ότι η κύρια προτεραιότητα σε κάθε στρατιωτική κρίση θα πρέπει να είναι η διατήρηση μιας σαφούς δομής διοίκησης.



«Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουμε τους υπουργούς Δικαιοσύνης να συναντώνται συνεχώς και ήδη σκέφτονται ευρωπαϊκά, ενώ οι υπουργοί Άμυνας ήταν πάντα περισσότερο εθνικοί», είπε. «Φυσικά, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, κανείς δεν την αφαιρεί, αλλά τα κράτη μέλη είναι πολύ μικρά για να το κάνουν μόνα τους. Αν το κάνουμε μαζί, μπορούμε στην πραγματικότητα να καλύψουμε μια μεγαλύτερη περιοχή. Πάρτε για παράδειγμα την αεράμυνα. Το να το κάνουμε μαζί είναι ακριβό, επομένως έχουμε εννέα τομείς δυνατοτήτων που αναπτύσσουμε πραγματικά σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ», πρόσθεσε η Κάλας.



Υποστήριξε ότι η δημιουργία ενός ξεχωριστού ευρωπαϊκού στρατού παράλληλα με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγχυση κατά τη διάρκεια κρίσεων, όπως αναφέρει το Euronews. «Αν είσαι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ, τότε δεν μπορείς να δημιουργήσεις έναν ξεχωριστό στρατό εκτός από τον στρατό που ήδη έχεις. Διότι, όσον αφορά την κρίση, αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι η αλυσίδα διοίκησης: ποιος δίνει εντολές σε ποιον. Και αν έχεις τον ευρωπαϊκό στρατό και μετά έχεις τον στρατό του ΝΑΤΟ, τότε η μπάλα απλώς πέφτει ανάμεσα στις καρέκλες και αυτό είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά επικίνδυνο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή άμυνα, η οποία είναι επίσης μέρος του ΝΑΤΟ. Είναι πραγματικά συμπληρωματική προς το ΝΑΤΟ. Ας μην πετάξουμε το ΝΑΤΟ από το παράθυρο», κατέληξε.



«Η Νορβηγία είναι η πρώτη γραμμή άμυνας»



Πριν από τις παρατηρήσεις της Κάλας, ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόρε δήλωσε στους συνέδρους ότι η Νορβηγία παραμένει η πρώτη γραμμή του ΝΑΤΟ ενάντια στις πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας, παρά τη ρητορική της Ουάσινγκτον που υποβαθμίζει τον ρόλο των ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ στην άμυνα.

«Όταν συνάντησα τον πρόεδρο Τραμπ για πρώτη φορά, του το είπα αυτό, τον κοίταξα στα μάτια και του είπα ότι είναι σημαντικό για έναν Νορβηγό πρωθυπουργό να δει έναν πρόεδρο των ΗΠΑ στα μάτια και να πει: "100 χιλιόμετρα από τα σύνορά μου βρίσκεται το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο. Και δεν στρέφεται εναντίον μου, κύριε Πρόεδρε, αλλά εναντίον σας"», είπε. «Έχει σημασία το γεγονός ότι παρακολουθούμε αυτά τα υποβρύχια. Ξέρουμε πότε φεύγουν από το λιμάνι. Ξέρουμε πότε δοκιμάζουν τα νέα τους οπλικά συστήματα. Και το μοιραζόμαστε μαζί σας και συνεργαζόμαστε για την παρακολούθηση αυτού. Και γι' αυτό πρέπει απλώς να πω ότι ακούγεται εντελώς ψευδές όταν ο Αμερικανός πρόεδρος στέκεται στο Νταβός λέγοντας ότι "έχουμε δώσει τα πάντα στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ δεν δίνει τίποτα σε αντάλλαγμα". Είναι λάθος».

Ο Στόρε τόνισε επίσης την κλίμακα των επερχόμενων στρατιωτικών ασκήσεων στην Αρκτική. «Σε ένα μήνα από τώρα θα έχουμε 25.000 στρατιώτες που θα ασκούνται στη βόρεια Νορβηγία, στη βόρεια Φινλανδία. Οι δύο μεγαλύτερες αντιπροσωπείες εκεί, όπως είδα, ήταν η Γαλλία και οι ΗΠΑ, 4.000 έως 5.000 στρατιώτες η καθεμία. Και πάλι, αυτό δεν είναι φιλανθρωπία. Αυτό γίνεται από αμοιβαίο συμφέρον. Θα το διατηρήσουμε αυτό, θα το φροντίσουμε και θα το υπενθυμίσουμε στους Αμερικανούς εταίρους μας».



Ρούτε: «Η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ»



Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί νέες εντάσεις εντός του ΝΑΤΟ, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν από τις επανειλημμένες επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά των Ευρωπαίων συμμάχων και τις απειλές για προσάρτηση της Γροιλανδίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε πρόσφατα στους νομοθέτες της ΕΕ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αμυνθεί χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Η Κάλας απέρριψε τους ισχυρισμούς περί διχασμού εντός του ΝΑΤΟ, επιμένοντας ότι η συνεργασία μεταξύ της συμμαχίας και της ΕΕ έχει ενισχυθεί. «Δεν συμφωνώ ότι υπάρχει ρήγμα», είπε. «Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη μας να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και να το κάνουμε αυτό μαζί με όλα τα άλλα κράτη μέλη, καθώς και με χώρες όπως η Νορβηγία, ώστε να είμαστε έτοιμοι. Και 23 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ, οπότε στην πραγματικότητα συνεργαζόμαστε με το ΝΑΤΟ. Είναι επιπλέον αυτού που κάνει το ΝΑΤΟ και πραγματικά εργαζόμαστε χέρι-χέρι».



Ερωτηθείσα αν συμφωνεί με την εκτίμηση του Ρούτε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί ακόμη να σταθεί μόνη της χωρίς τις ΗΠΑ, η Κάλας αναγνώρισε ότι απομένει να γίνει δουλειά.



«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι έτσι, αλλά εργαζόμαστε για να είμαστε πιο ανεξάρτητοι και όσον αφορά την ασφάλεια, επειδή είναι σαφές ότι τα τρωτά μας σημεία είναι οι αδυναμίες μας. Γι' αυτό εργαζόμαστε για να επενδύσουμε περισσότερο στην άμυνα, επίσης στις δυνατότητες, και να την θεωρήσουμε ευρωπαϊκή, όχι μόνο εθνική».