Κάγια Κάλας: «Ο Τραμπ θέλει να διχάσει την Ευρώπη - Δεν του αρέσει μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση»

Σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων στις διατλαντικές σχέσεις, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας προειδοποιεί ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον απέναντι στην Ευρώπη επιχειρεί να υπονομεύσει την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε συνέντευξή της στους Financial Times, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να διχάσουν την Ευρώπη, αξιοποιώντας πολιτικές πιέσεις, οικονομικά εργαλεία και την εξάρτηση της ηπείρου από την αμερικανική ασφάλεια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει δασμούς και οικονομικές πιέσεις, έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο προσάρτησης της Γροιλανδίας και έχει αξιοποιήσει την εξάρτηση της Ευρώπης από την Ουάσιγκτον σε θέματα άμυνας και ασφάλειας για να ασκήσει πίεση στις Βρυξέλλες.



Παράλληλα, το κίνημα Maga επεκτείνει την πολιτική του επιρροή στην Ευρώπη, στηρίζοντας ακροδεξιά, λαϊκιστικά και ευρωσκεπτικιστικά κόμματα σε διάφορες χώρες της ηπείρου.



«Αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουν όλοι είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει σαφές πως θέλουν να διχάσουν την Ευρώπη. Δεν τους αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε στους Financial Times η Κάγια Κάλας, προσθέτοντας ότι η προσέγγιση της Ουάσιγκτον θυμίζει τακτικές που χρησιμοποιούν «οι αντίπαλοί μας».



Η ίδια χαρακτήρισε τις ευρωαμερικανικές σχέσεις ιδιαίτερα περίπλοκες. «Αν διαβάσει κανείς τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας και τη στρατηγική εθνικής άμυνας των ΗΠΑ, δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες», σημείωσε, αναφερόμενη σε έγγραφα που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Τα κείμενα αυτά κάνουν λόγο για ανάγκη «καλλιέργειας αντίστασης» στην Ευρώπη και για επαναπροσδιορισμό της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης προς την ήπειρο.



Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος έχει κατηγορήσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι περιορίζουν την ελευθερία του λόγου, ότι εμποδίζουν τις προσπάθειες ειρήνευσης στην Ουκρανία και ότι εφαρμόζουν μεταναστευτικές πολιτικές που μπορεί να οδηγήσουν σε «πολιτισμική εξαφάνιση».



Ο Τραμπ έχει επίσης εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, έναν από τους πιο φιλορωσικούς και ευρωσκεπτικιστές ηγέτες της ΕΕ, ενόψει της δύσκολης μάχης επανεκλογής του τον επόμενο μήνα. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στήριξε ακροδεξιούς υποψηφίους σε άλλες ευρωπαϊκές εκλογές, μεταξύ των οποίων και το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία στις περσινές βουλευτικές εκλογές.

Η Κάλας σημείωσε ότι τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν κοινή στάση για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα στις σχέσεις με τις ΗΠΑ.



«Η απάντησή μας δεν θα πρέπει να είναι "ας διαπραγματευτούμε διμερώς με τον Τραμπ", αλλά να κινηθούμε όλοι μαζί», είπε. «Δεν τους αρέσει όταν είμαστε ενωμένοι, γιατί τότε είμαστε ισότιμη δύναμη».



Η πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας παραδέχθηκε ότι η στάση του Τραμπ ενισχύει τα επιχειρήματα χωρών όπως η Γαλλία, που υποστηρίζουν μια πιο «αυτόνομη» Ευρώπη, λιγότερο εξαρτημένη από τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα στον τομέα της άμυνας. Ωστόσο προειδοποίησε ότι μια υπερβολικά γρήγορη μετάβαση θα μπορούσε να αποδειχθεί αντιπαραγωγική.



Βραχυπρόθεσμα, όπως είπε, υπάρχει «χώρος και για τα δύο»: τόσο για την προσπάθεια κατευνασμού της Ουάσιγκτον όσο και για τη σταδιακή μείωση της ευρωπαϊκής εξάρτησης από τις ΗΠΑ.



«Πρέπει να αγοράζουμε από την Αμερική, γιατί δεν διαθέτουμε ακόμη όλα τα μέσα και τις δυνατότητες που χρειαζόμαστε», τόνισε. «Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να επενδύσουμε και στη δική μας αμυντική βιομηχανία, ώστε να μην βάζουμε όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι».



Πολλές χώρες της ΕΕ, ιδιαίτερα όσες βρίσκονται κοντά στη Ρωσία, εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές απέναντι σε κινήσεις που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις σχέσεις με τον Τραμπ ή να επιταχύνουν μια πιθανή αποχώρηση των ΗΠΑ από την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αυτό, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ, δυσκολεύει την επίτευξη κοινής στρατηγικής.



«Αν συμφωνούμε στη διάγνωση, τότε θα πρέπει να συμφωνήσουμε και στη θεραπεία», υπογράμμισε η Κάλας.



«Αν προχωρήσουμε σε ισχυρά μέτρα, θα υπάρξει και αντίδραση - και θα είναι επώδυνη. Μακροπρόθεσμα όμως πρέπει να είμαστε ισχυροί, γιατί αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνουν».